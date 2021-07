Museet for Samtidskunsts nye direktør Milena Høgsberg fotograferet ved Regitze Engelsborg Karlsens værk »Fra et støvfyldt bryst«, der er en del af kunstruten »Bobler«. Foto: Christian Bang.

Kunstmuseum uden mure har fundet sin nye direktør

Roskilde - 02. juli 2021 kl. 09:06 Kontakt redaktionen

Museet for Samtidskunst i Roskilde har fundet afløseren for Birgitte Kirkhoff Eriksen, der har valgt at stoppe som direktør efter syv på posten. Ny direktør bliver Milena Høgsberg, som tiltræder den 1. august for kunstmuseet, der har sagt farvel til Det Gule Palæ på Stændertorvet i Roskilde og fremover skal være et museum uden et fast udstillingssted.

Læs også: Kunstnere gav museumsdirektør modet til at stoppe

Milena Høgsberg har senest været kurator for Holbæk Art og flyttede for et par år siden til Holbæk. Inden da havde hun høstet erfaring i udlandet som chefkurator og afdelingsleder hos Henie Onstad Kunstsenter i Norge og på LIAF (Lofoten International Art Festival).

Hun har desuden mange års erfaring med at producere nye værker i stor skala med kunstnere som Lea Porsager, Sondra Perry, og Cayetano Ferrer. Milena Høgsberg har en BA i kunsthistorie fra Columbia University og en MA i kuratering fra CCS, Bard College, New York.

- Jeg glæder mig til den store og spændende opgave det bliver at videreudvikle Museet for Samtidskunsts nye vision et »museum uden mure.« Det er et modigt eksperiment, som jeg ser frem til stå i spidsen for. Jeg brænder for at gøre samtidskunst på højt internationalt niveau tilgængelig for flere mennesker, også dem som ikke opsøger museer. Jeg ser frem til, sammen med museets team, at undersøge, hvilke muligheder det giver, at museet bliver nomadisk, teste nye formater og samarbejdspotentialer lokalt og internationalt. Roskilde har et meget stærkt kulturelt og kulturhistorisk fundament og en lang tradition for iværksætterånd og partnerskaber, som vi i fællesskab med kunstnere skal udforske, siger Milena Høgsberg.

- Vi er i bestyrelsen meget glade for at kunne byde Milena Høgsberg velkommen som ny direktør på Museet for Samtidskunst. Milena er et stærkt fagligt kort, og hendes internationale erfaring, gode netværk og kunstfaglige tyngde kan fremover give museet den styrke, der skal til for at løfte institutionen ind i en ny tid. Milena har et stort ønske om at indgå i den helhed, som udgør det nye Museet for Samtidskunst med alt, hvad det indebærer af lokal forankring, fællesskab omkring kunsten, nationale og internationale perspektiver, siger bestyrelsesleder Christina Wilson.

