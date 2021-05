Se billedserie Åbningen af kunstruten »Bobler« fandt sted på Musicon ved siden af Regitze Engelsborg Karlsens værk »Fra et støvfyldt bryst«. Kunstneren fortæller, det indeholder seks ton grus, og at det holdes sammen af lærreder, så det kan tåle at blive udsat for vind og vejr. Foto: Thomas Olsen

Kunstmuseum tager hul på nyt liv uden mure: Find kunsten ude i byen

Roskilde - 28. maj 2021 kl. 19:46 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det hører til sjældenhederne, at et kunstmuseum åbner to udstillinger med en uges mellemrum, men der er heller ikke så meget, der er normalt for tiden på Museet for Samtidskunst i Roskilde.

I sidste uge åbnede den sidste udstilling i Palæfløjen, og fredag eftermiddag var det så tid til at åbne »Bobler - en kunstrute gennem byen«, der ses som startskuddet på museets liv som et museum uden mure.

Fremover vil Museet for Samtidskunst kun have et kontor i Formhuset på Musicon, men derudover vil det i princippet kunne udstille hvor som helst og når som helst.

- Vi håber, det kan betyde, at vi kan nå ud til nogen, som normalt ikke kommer til os, siger museumsdirektør Birgitte Kirkhoff Eriksen, som længe har arbejdet for, at Museet for Samtidskunst kunne forlade Palæet og finde et nyt hjem på Musicon.

Om Bobler »Bobler - en kunstrute gennem byen« kan opleves frem til 8. august.



Følgende kunstnere fra atelierfællesskabet 51Cth i Roskilde medvirker: Johna Hansen, Hans F. Beck, Ida Retz Wessberg, Morten Plesner, Jacob Alrø, Peter Jensen, Frederik E., Adam Fenton, Regitze Engelsborg Karlsen, Silas Inoue, Christine Overvad Hansen, Viktor-Emil Dupont Billund, Kirke Hundevad Meng og Lydia Hauge Sølvberg.



I weekenden 29.-30. maj er der begge dage kl. 14 en times omvisning med kurator Nanna Balslev Strøjer, hvor hun fortæller om fire af værkerne. Tilmelding på Museet for Samtidskunsts hjemmeside.



I weekenden er der også workshop for børn kl. 10.30-13 ved legepladsen Søstjernen på Strandengen. Også her er der krav om tilmelding.

Selv når hun dog ikke at få glæde af det, for hun har sagt sin stilling op og fratræder den 30. juni, fordi hun har lyst til at prøve noget andet efter at have været direktør for museet siden 2014.

- Jeg har arbejdet for, at museet kan blive en del af Musicon, så derfor er det helt særligt for mig, når min sidste udstilling som direktør kan åbne her, sagde hun i sin tale.

Roterende hæk og brændende ler Oprindeligt var det slet ikke meningen, at »Bobler« skulle blive udstillingen, der indleder Museet for Samtidskunsts nye æra.

»Bobler« blev nemlig indledt som et samarbejde med Roskilde Festival og skulle have været vist sidste år som en del af fejringen af den 50. festival.

Den lader som bekendt stadig vente på sig, men det gør »Bobler« ikke længere, og den kan de næste par måneder opleves i Roskilde i form af 15 forskellige værker, der er placeret rundt omkring i byen.

Værkerne er alle lavet af kunstnere fra atelierfællesskabet 51Cth, der holder til på Industrivej ved Broncestøberiet, og de bidrager blandt andet med en roterende hæk ved Vikingeskibsmuseet og en brændende lerskulptur i Byparken.

Første fælles projekt Regitze Engelsborg Karlsen er den eneste af kunstnerne, som udstiller to forskellige steder i byen, idet hendes værk »Fra et støvfyldt bryst« består af flere dele: Ni grusskulpturer ved Aaben Dans på Musicon, en skulptur i avislæsesalen på Roskilde Bibliotek samt et lydværk, der kan lyttes til begge steder via en QR-kode.

- Jeg har hele tiden gerne villet udstille på Musicon, fordi jeg arbejder stedspecifikt, så gruset refererer til bydelens fortid som grusgrav og betonvarefabrik. Skulpturen på biblioteket handler om mødet med borgerne. Den er selv en gæst, der mingler sig, og så er det sjovt at få samtidskunsten ind i biblioteksmiljøet, siger hun.

Regitze Engelsborg Karlsen har været en del af 51Cth siden 2018, hvor hun blev færdig på Kunstakademiet, og ifølge hende er det første gang, kunstnerne prøver at udstille sammen.

- Normalt laver vi hver vores og udstiller hver for sig, så det har været godt for fællesskabet at lave noget sammen. Det har også været fedt, at alle gerne ville være med, siger hun.

