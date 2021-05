Se billedserie Museumsinspektør Magnus Kaslov ved Yoko Onos værk »Play It by Trust«, som Museet for Samtidskunst erhvervede i 1999. Værket ligger navn til anden runde af udstillingsrækken »Games«, der bliver den sidste for museet i Palæet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Kunstmuseum klar til sidste omgang i kongeligt palæ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstmuseum klar til sidste omgang i kongeligt palæ

Roskilde - 20. maj 2021 kl. 16:27 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er bogstaveligt ved at være »game over« for Museet for Samtidskunst i Det kongelige Palæ på Stændertorvet i Roskilde, der har været museets hjemsted, siden det blev grundlagt i 1991.

Læs også: Museumsdirektør siger op lige før stor flytning

Fredag den 21. maj åbner tredje runde af udstillingen »Games«, og det bliver den sidste i Palæet, inden Museet for Samtidskunst flytter sin administration til Formhuset på Musicon og bliver til et museum uden et fast udstillingssted. I stedet vil museet have sine aktiviteter ude i byen, eksemplificeret ved kunstruten »Bobler«, der åbner den 28. maj og bliver det første bud på, hvad fremtiden byder.

Fremtiden spiller også en rolle i tredje runde af »Games«, der har fået titlen »Infinite Seats of Power«. Udstillingen er skabt af kunstnerne Francis Patrick Brady og Mark Durkan, der er en del af kunst- og rollespilsgruppen Union Group, og forestiller sig et univers er inspireret af Walter M. Millers klassiske science fiction-roman »A Canticle for Leibowitz« fra 1959.

Pandemi ændrede alt Millers roman foregår i århundrederne efter en altødelæggende atomkrig, men i udstillingen er krigen byttet ud med en pandemi, som har ændret al social adfærd. Hvordan var det egentlig at være mange samlet? Hvordan fungerede et liv uden distance? Hvilke objekter har overlevet?

I »Infinite Seats of Power« får publikum mulighed for at tage del i et tankespil og prøve sig selv af i nye roller og nye magtpositioner. Måske kommer de tilbage til virkeligheden forandret for altid - eller med et andet blik på sig selv og verden omkring dem.

Til »Infinite Seats of Power« bidrager kunstnerne Nina Runa Essendrop, Una Hamilton Helle, Aron Birtalan, Nadja Lisyc, Wilfred Wagner samt Klara Rotvig fra larp-organisationen (live action role play) Rollespilsfabrikken og Daniel Würtz Møbjerg og Fabian Kjær fra larp-organisationen Wonder Studios.

Gense Yoko Ono-værk Publikum kan også stadig opleve anden del af »Games«, udstillingen »Play It by Trust«, der åbnede den 21. april og viser værker inspireret af spil.

Blandt andet er det muligt at se det nok mest kendte værk i Museet for Samtidskunsts samling, Yoko Onos »Play It by Trust«, som museet erhvervede i 1999. Værket består af et skakspil, hvor alle brikker og felter er hvide for at gøre op med krigsmetaforen i skak.

- Vi har kontaktet Yoko Ono og fået hendes tilladelse til, at vi i samarbejde med organisationen Skoleskak kan lade skoleelever spille hendes udgave af skak, så det i stedet handler om fred, siger Magnus Kaslov, museumsinspektør og kurator på »Games«.

Udstillingen byder også på værker af Eric Andersen, Francis Patrick Brady, Arthur Carlander, Goodiepal, Asger Jorn, Oliver Laumann, Mija Milovic, Lene Adler Petersen, Dalin Waldo, Jingshi Wang og Albin Werle.

Åbning med bobler Både anden og tredje runde af »Games« kan ses frem til den 20. juni, hvorefter Museet for Samtidskunst lukker og slukker i Palæet.

Museet holder ingen egentlig fernisering i morgen, men inviterer til åbning mellem klokken 17 og 20, hvor der byder på et glas bobler, mens medlemmer af rollespilsorganisationen Wonder Studios levendegør »Infinite Seats of Power« undervejs.

Der er højst plads til 15 deltagere inden for ad gangen, mens der må være 100 uden for i Palæets gård. Arrangementet kræver ikke tilmelding, men husk coronapas og mundbind.

relaterede artikler

Tag på cykeltur rundt til kunsten 19. marts 2021 kl. 12:47

Game on eller game over? Kunstmuseum har næsten færdig udstilling stående klar 22. januar 2021 kl. 15:37

Farvel til væggene giver museum helt nyt spillerum 30. november 2020 kl. 14:10