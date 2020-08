Se billedserie Vibeke Mark-Hansen var en af de syv musikere, der havde meldt sig til at spille en gratis koncert til støtte for KunstSmedjen, der lørdag samlede 20.000 kroner ind til foreningen. Foto: Kenn Thomsen

Kunstforening samler penge ind til smedjen

Roskilde - 03. august 2020 kl. 13:05 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver nydt øl og livemusik i solen på Musicon lørdag eftermiddag.

KunstSmedjen afholder et støtteevent for at tjene penge til Foreningen Kunst På Musicon, der snart overtager forretningen.

KunstSmedjen har indtil nu været Erik Schwartzbarts enkeltmandsvirksomhed, men nu overgår det økonomiske ansvar til foreningen, der derfor gerne vil sikre økonomien.

- Vi er i gang med at samle penge ind, så foreningen kan få lidt rygstykke, fortæller Hanne Eble, der er presseansvarlig i KunstSmedjen.

Ramt af pandemien Under corona har KunstSmedjen måtte lukke galleriet og aflyse deres arrangementer.

- Galleriet er foreningens grundøkonomi, men det dækker ikke alt. Nogle gange udlejer vi til arrangementer, og så er det flødeskum på toppen, forklarer Hanne Eble.

Derfor stablede hun og foreningen støttearrangemenet på benene. Det koster 30 kroner i døren, og overskuddet af øl, vand og mad går til foreningen.

Et medlemskab i KunstSmedjen koster 200 kroner om året. - Det er ud fra devisen om at dem, der ikke kan give mere end 200 kroner også skal gave mulighed for at lave kunst, siger Hanne Eble. Foto: Kenn Thomsen

Musikere træder til - Kom, vi skal hen og høre far spille. En kvinde trækker afsted med sit lille barn, for om lidt går guitarduoen Søren & Rune på scenen.

Syv forskellige artister har meldt sig frivilligt til at spille til støtteeventet og opfordrer folk til at donere penge til KunstSmedjen undervejs.

Når ikke der er koncert, kan man gå en tur ind i KunstSmedjens lokaler. Her hænger abstrakt kunst i pangfarver, landskabsmalerier og portrætter.

Udstillingen er et resultat af ArtJam, der er KunstSmedjens sommerværksted. Hele juli har værkstedet været åbent for at folk kunne bruge lokalerne og udfolde deres kreativitet.

Glad for fremmødet ArtJam sikrede Kunstsmedjens husleje i juli, og denne lørdag skal den nærmere fremtid for foreningen også sikres.

Guitarduoen Søren & Rune træder op på scenen. Klokken er fire om eftermiddagen, og der er mange bands på programmet endnu. 150 gæster har betalt indgang og aflagt Kunstsmedjen en visit, og Hanne Eble er glad for det gode fremmøde.

- Vi må se, hvor meget vi får ud af det, men om ikke andet har vi vist, at det kan lade sig gøre at holde sådan et event, siger hun. Mandag har KunstSmedjen talt sammen, at de tjente 20.000 kroner fra lørdagens støttearrangement.

Scenen i KunstSmedjens baghave er opbygget til lejligheden, men det er ifølge Hanne Eble ikke sidste gang, at de kommer til at bruge scenen til koncerter eller teaterstykker. Foto: Kenn Thomsen