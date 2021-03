Roskilde Kunstforenings formand Jes Nysten glæder sig til, at der kommer endnu et gavlmaleri i bymidten, men det er endnu uvist, hvor det bliver. Her ses han foran det tidligere gavlmaleri i Algade 27, som siden er blevet erstattet af et nyt maleri af Mie Mørkeberg. Foto: Kenn Thomsen

Kunstforening på jagt efter en egnet gavl til nyt maleri

- Det er en glædelig nyhed, at kommunen vil støtte ideen om et nyt gavlmaleri i bymidten. Det er to år siden, at kunstneren Mie Mørkeberg lavede sit værk på Algade 27, der var det første gavlmaleri. Dengang fik vi penge af Gågadelauget. Siden da er vi gået videre med projektet, da vi gerne vil have flere gavlmalerier i bymidten, siger Jes Nysten, der er formand for Roskilde Kunstforening.