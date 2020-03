Roskilde Kunstforening nåede kun at vise Anders Kirkegaards udstilling »Parafraser over L. A. Rings Sommerdag ved Roskilde Fjord« i halvanden uge, før Palæfløjen måtte lukke. I stedet kan udstillingen nu ses på nettet i form af en video. Foto: Lars Ahn Pedersen

Kunstforening lægger udstilling ud på nettet

I denne weekend var det meningen, at maleren Anders Kirkegaards udstilling »Parafraser over L. A. Rings Sommerdag ved Roskilde Fjord« skulle være afsluttet i Palæfløjen i Roskilde, men nu har Roskilde Kunstforening i stedet givet den nyt liv.

Udstillingen åbnede lørdag den 29. februar og nåede kun at få halvanden uge, før kunstforeningen måtte lukke Palæfløjen på grund af forbuddet mod for store forsamlinger. Men hvis man ærgrer sig over at være gået glip af udstillingen, der viser Anders Kirkegaards fortolkninger af L. A. Rings ikonisk værk »Sommerdag ved Roskilde Fjord«, har Roskilde Kunstforening nu fundet på en måde at vise den frem uden smittefare.