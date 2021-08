Se billedserie Igen i år afholder Roskilde Kunstforening i samarbejde med Roskilde Musikforening KunstKoncerter på Kulturstrøget. Billedet her er fra sidste års arrangement. Foto: Roskilde Kunstforening

KunstKoncerterne vender tilbage med fokus på de yngste kunstnere

Roskilde - 03. august 2021 kl. 14:20 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

I mere end 25 år er der blevet holdt koncerter i Palæhaven, men sidste år skulle der ske noget nyt. Derfor gik Roskilde Kunstforening og Roskilde Musikforening sammen om at skabe KunstKoncerter - pop-up-koncerter, der kombinerer billedkunst og musik, og som holdes på Kulturstrøget i Roskilde. Det endte som en succes, og arrangementet gentages således denne sommer.

- I år har vi så drejet den over, så det bliver for børn. Nu vil vi gerne række ud og nå børnene og børnefamilierne, for de kommer her jo ikke så tit. Så vi vil ud at vise, at vi er her i byen, og give dem lyst til at komme og besøge os. Derfor vil vi vise, hvad klassisk musik og klassisk kunst er, og hvad man kan med det, siger Gitte Werner, der er projektleder på KunstKoncerterne for Roskilde Kunstforening.

Projektleder Gitte Werner med et af de tegnesæt, børnene får udleveret til at skabe deres kunstværker til KunstKoncerterne. Foto: Lasse Petersen

Egne kunstværker Årets KunstKoncerter er tiltænkt børn i alderen fire til otte år. At præsentere børn for klassisk musik og kunst er dog en speciel disciplin, og en del af konceptet er, at de unge tilhørerer selv aktiveres til koncerterne.

- Vi involverer børnene, så de får lov til at synge med eller spille på noget. Og så vil vi uddele tegnesæt, som vi har fået sponsoreret af Nordea-fonden. Der er jo corona, og vi er nødt til at tænke på, at vi ikke må røre for meget ved de samme ting, så de får sættet til evigt eje og får så papir og tegneunderlag udleveret. Så kan de sætte sig og lave deres eget kunstværk - inspireret af den billedkunstner, som også er med til koncerten, forklarer Gitte Werner.

På scenen til koncerterne står både en billedkunstner og klassiske musikere, som kreerer og fremfører kunst på samme tid - og i samspil med hinanden bygger bro mellem to kunstarter.

KunstKoncerterne i Roskilde Årets KunstKoncerter løber af stablen af tre omgange: Fredag den 6. august klokken 13 i bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek Lørdag den 7. august klokken 12 ved Kreativt hus for børn i Algade 31 Fredag den 13. august klokken 15 i bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek Siden rundes der af med fernisering og finalekoncert lørdag den 28. august klokken 12 i Palæhaven. Udstillingen med de samlede værker vil bagefter kunne ses i to uger.

- De kunstnere, vi har budt ind, har erfaring med børn og har arbejdet med børn i deres kunstneriske arbejde tidligere. Det er alle sammen nogle, der har prøvet det og underviser for børn og på kunstskole, fortæller Gitte Werner om kunstnerne, som blandt andet kommer fra Billedskolen under Roskilde Musiske Skole.

Med på udstilling KunstKoncerterne er sat til at vare en time, og når de er overstået, har børnene mulighed for at tage endnu et skridt ind i kunstens verden. Det er nemlig tanken, at deres kunstværker udstilles i Palæfløjen på samme vilkår som de værker, der skabes på scenen af billedkunstnerne.

- Så håber vi, at børnene får lyst til at blive deres egen billedkunstner, for de får også lov at udstille det kunstværk, de tegner den dag. De får tegnesættet, og vi får tegningen - og de må så få den igen senere selvfølgelig - og så udstiller vi den heroppe i karnappen i Palæfløjen. Her kan de tage deres familie med og vise deres værk på kunstudstillingen, siger Gitte Werner.

- De får tegnesættet, og vi får tegningen, og så udstiller vi den heroppe i karnappen i Palæfløjen, fortæller Gitte Werner. Foto: Lasse Petersen