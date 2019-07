Den bornholmske kunstner Simon Lund Koefoed har udviklet en teknik, hvor han kan gøre porcelænet så tyndt, at lyset kan skinne igennem, samtidig med at det også er meget stærkt. Simon Lund Koefoed er blandt de kunstnere, som er med på Roskilde Kunstforenings udstilling »Godt kunsthåndværk«, der åbner i Palæfløjen på lørdag. Foto: Kim Rasmussen

Kunst skal ikke kun hænge på væggene

- Porcelænet er smeltet så meget sammen, at det bliver forbløffende stærkt. Derfor kan jeg gøre det så tyndt, at lyset kan skinne igennem, siger Simon Lund Koefoed.

De er så æggeskalletynde, at sollyset skinner igennem overfladen, men synet bedrager, for der er faktisk intet skrøbeligt over Simon Lund Koefoeds porcelænsværker.

