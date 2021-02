Hans Peter Reisby Nielsen er lige nu optaget af at give Roskildes handelsliv den bedst mulige start efter den lange corona-lukning. Foto: Jan Partoft

Kunderne skal sikre Roskildes genåbning

Roskilde - 28. februar 2021

- Kunderne bliver helt afgørende, når vi skal sikre en god genåbning for handelsbyen Roskilde. Vi tror på, at de nu kommer tilbage og handler i de lokale butikker, fordi de også ønsker at holde liv i deres egen by.

Sådan forklarer Roskildes netop tiltrådte city-manager Henrik Peter Reisby, der nu er startet i sit job med at samle og koordinere de forskellige aktiviter, som skal skabe den stærke handelsby.

Han arbejder som en del af Roskilde Handel med støtte fra kommunens erhvervsudvalg, der også har ønsket at bakke denne aktivitet op.

Reisby glæder sig over, at en stor del af detailhandelen nu kunne lukke op på nye fra den 1. marts og er allerede i gang med de første planer.

Musik og gode tilbud

I den kommende weekend 6.-7. marts bliver der musik og underholdning i gaderne.

- Men vi har ikke hyret nogle store navne, for det er jo ikke meningen, at mange mennesker skal stimle sammen på ét sted af hensyn til corona-restriktionerne, forklarer Reisby.

- Samtidig har vi fået et samarbejde med Roskilde Avis, der sørger for, at butikkerne efter genåbningen kan markedsføre sig med gode tilbud på bedre vilkår, end det ellers ville være muligt.

- På den måde kan vi desuden synliggøre for alle butikkerne, at man står stærkere og opnår mere ved at arbejde sammen på denne måde.

Tilbage fra Bilka

Som mange andre i detailhandelen er Henrik Peter Reisby fortørnet over, at store varehuse som Bilka og Kvickly under corona-lukningen har fået lov til at handle med non food-varer som tøj, sko, cykler og meget andet.

Imens har de specialforretninger, der skal leve af alene at handle med disse varer, været tvunget til at holde lukket. De har magtesløse måttet se på, at kunder forsvandt fra dem til de store kæder.

- Når kunderne har fået nye og andre vaner, er der altid en risiko for, at de ikke kommer tilbage. Men jeg er nu overbevist om, at handelsbyen Roskilde er så stærk, at vi nok skal få kunderne tilbage ved at slå på vore egne kvaliteter.

- Her tænker jeg på det store udvalg af special-forretninger plus mange andre kvaliteter og typer oplevelser, som vi kan tilbyde. Vi skal gøre meget ud af service i de enkelte butikker, så det bliver en særlig god oplevelse at komme hos os, forklarer Reisby.

Støtte fra kommunen

Han er desuden tilfreds med opbakningen fra Roskilde Kommune, hvor han i forhold til tidligere mærker en langt større forståelse af handelslivets betydning for den lokale økonomi og beskæftigelse.

- Vi er i fællesskab ved at finde gode løsninger på det nye parkerings-system, der skal indføres langsomt fra 1. april.

- Samtidig støtter kommunen jo også Roskildes omfattende kulturliv, der får en vigtig rolle for at skabe liv i byen, når vi for alvor kommer i gang på ny. Når det hele spiller godt sammen, har Roskilde særdeles gode muligheder - sammenlignet med de fleste andre byer, mener Reisby.

Han arbejder desuden på at skaffe opbakning fra regionale væksthuse og forskellige fonde til at sikre en bedre uddannelse af butikkernes ejere og ansatte. Det kommer også til at spille en afgørende rolle for den fremtidige handelsby, mener Reisby.

Senere på året fremlægger city-manageren en mere langsigtet strategi for udviklingen af byens handelsliv, men i første omgang drejer det sig nu om at komme bedst muligt i gang oven på corona-nedlukningen.

