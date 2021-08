Se billedserie Line Geertsen Lorentzen er formand for centerforeningen i Trekroner, og her ønsker man sig højt et offentligt toilet, for forbipasserende kommer ofte ind i butikkerne for bare at låne et toilet.

Send til din ven. X Artiklen: Kunder vælger centeret fra: Kan vi ikke få et offentligt toilet ved Trekroner Centeret? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kunder vælger centeret fra: Kan vi ikke få et offentligt toilet ved Trekroner Centeret?

Roskilde - 10. august 2021 kl. 12:10 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Trekroner: Butiksejerne i området ved Trekroner Station har et stort ønske. De ønsker sig et offentligt toilet, for butikkerne oplever ofte, at folk kommer ind fra gaden for bare at låne et toilet.

- I min butik sker det mindst en gang om ugen. Det er blevet oftere efter, at Café Breeze lukkede. Det vil bestemt forbedre forholdene i centeret og omkring stationen, hvis vi fik et offentlig toilet i området. I min forretning skal personerne igennem hele mit lager for at låne toilettet, og i en coronatid højner det ikke sikkerheden for mig, siger Line Geertsen Lorentzen.

Hun ejer tøjbutikken Byline & Bisgaard og er samtidig formand for butiksejernes forening i centeret, Trekroner Centerforening.

- Det er bare underligt, at der ikke er tænkt toiletforhold ind i et område med så mange butikker og med en station med så mange passagerer dagligt, siger hun.

DSB melder pas

Togstationerne er normalt BaneDanmarks ansvar, men når der er tale om en »person-nær facilitet«, så er det DSBs opgave at forsyne kunderne, og det kommer næppe til at ske i Trekroner, hvad angår et toilet.

- Vi har ikke planer om at etablere et toilet på Trekroner Station. Vores politik er, at vi primært har toiletter på knudepunkter og ved endestationer. Ingen af disse kan vi kalde Trekroner. Vores politik er også, at vi gerne vil levere toiletter af en høj standard, og som der kan være godt opsyn med, for vi oplever desværre en hel del hærværk med de toiletter, vi ikke kan holde godt nok opsyn med, siger Jørgen Rasmussen, chef for stations-service i DSB.

Han understreger samtidig, at Trekroner næppe kommer i spil til et DSB-toilet af den simple grund, at togene kører ganske ofte.

- Vores kunder fra Trekroner får rimelig hurtig mulighed for at få adgang til et toilet, fordi togene kører så ofte fra stationen, siger Jørgen Rasmussen.

I 2019 tog i gennemsnit 3500 personer toget fra Trekroner på hverdage. DSB arbejder med 2019-tal, da tallene for 2020 er stærkt påvirkede af coronasituationen.

Vi må kende omfanget

Line Geertsen Lorentzens bedste håb for at få et toilet ved stationen ser ud til at være Roskilde Kommune, selv om formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), ikke ser det som en helt oplagt kommunal opgave.

- Jeg tænker i første omgang, at opgaven er DSBs, men er det de handlende i centeret, som har problemer med manglen på toiletter, så må vi jo tale med butikscenteret om det. Til at begynde med vil det være fornuftigt at belyse i hvor stort omfang, det manglende toilet er et problem, siger han.

Træt af tisseri

Problemet er bestemt til stede. Det kender man alt til hos Trekroner Centerets ejere, AKF Koncernen.

- Vi har selv efterlyst et toilet. Vores lejere, butikkerne, fortæller os tit, at de får besøg af personer, som beder om at bruge deres toiletter. Det er de lidt trætte af. Vi oplever også, at en del mænd klarer noget af problemet selv. De tisser, hvor de nu kan komme til det omkring centeret og stationen, siger Ino Dimsits, direktør i AKF Koncernen.

Ino Dimsits vil tage fat i Roskilde Kommune for at få gang i en proces omkring et toilet.

- En ting er at bygge det. Hvem skal stå for driften? Vi vil gerne have et toilet til området, men vi har ikke mere jord, vi må bygge på, så lige nu ligger den bold hos kommunen, siger han.

Line Geertsen Lorentsen ser også et andet problem. Kunderne vælger centeret fra;

- Jeg bor i Trekroner, og jeg hører, at vi bliver valgt fra, fordi det ikke er sjovt at stå med to børn, der skal tisse og ingen steder at få klaret det. Det er ikke holdbart i længden, lyder det fra Line Geertsen Lorentzen.