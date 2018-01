Foto: Lars Kimer

Kunde undres over Fors: Gebyr for at få regning i eboks

Roskilde - 27. januar 2018 kl. 07:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christian Lyng fra Gundsømagle så undrende på den regning fra forsyningsselskabet Fors, som for nylig dumpede ind i hans kones eboks. På regningen stod der nemlig også et gebyr på seks kroner for at få tilsendt regningen i eboks. Fors dækker både Lejre, Holbæk og Roskilde Kommuner.

- Et gebyr for at få lov at betale en regning. Det virker rimelig grisk. Jeg kan jo ligesom ikke slippe for gebyret, regningen skal betales, siger Christian Lyng, hvis råd til Fors er enten at fjerne gebyret eller give kunderne et alternativ, som ikke koster noget, siger Christian Lyng til DAGBLADET Roskilde.

Med 82.165 husstande i de tre kommuner og bare én regning om året til hver husstand løber gebyrbetalingerne op i en halv million kroner.

Hos Fors vil kundedirektøren meget gerne bruge et system, som ikke koster Fors noget at benytte.

- De seks kroner dækker vores faktiske systemomkostninger samt omkostninger til drift af systemet, siger Thomas Hopp.