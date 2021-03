Artiklen: Kunde blev vred over manglende mundbind: Endte med selv at blive sigtet

Da betjentene ankom til forretningen, var de to mænd faldet til ro og kunne afhøres. De kunne fortælle, at deres uenighed opstod, da en 58-årig mand fra Roskilde havde påtalt over for en 32-årig mand fra Greve, der stod bag ham i køen, at denne ikke anvendte mundbind.

Det viste sig dog, at den 32-årige er fritaget for brug af mundbind, så den 58-årige endte med at blive sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, da patruljen fandt, at det var ham, som havde været ophavsmand til tumulten.