Se billedserie Det 21-årige stortalent Andreas Maarup havde grund til at juble efter at have scoret kampens afgørende mål på et fornemt langskud.

Kun tilskuerne manglede til: Historisk slag om Roskilde

06. november 2020

Kun de mange tilskuere manglede, da Roskildes to stærkeste hold fredag aften tørnede sammen i et historisk slag om at være domkirkebyens bedste fodboldklub.

For første gang nogensinde spiller FC Roskilde og Roskilde KFUM i samme række, endda helt oppe i 2. Division Øst. Normalt ville mindst 3.000 af de lokale fodboldtilhængere dukke op til sådan et prestige-opgør, men på grund af corona-restriktionerne var kun 500 lukket ind i Roskilde Idrætspark.

Før kampen lå 'lillebror', opkomlingene fra KFUM oven på den gamle fine klub fra Rådmandshaven i stillingen, men efter en fortjent 1-0-sejr til FCR blev der byttet om på de to Roskilde-klubbers placering lige under midten i rækken.

Et fint fodbold-møde

Selv om kun et brøkdel af de mulige tilskuere havde fået lov til at komme ind til kampen, blev det alligevel et rigtigt fodbold-møde og lidt af en fest for dem, der fik mulighed for at deltage.

Blandt fodboldfolket i byen kender mange fra de to klubber hinanden - og en del af dem har endda nået at optræde i flere roller i både den ene og den anden klub. De hyggede sig sammen denne aften i Rådmandshaven og kunne med god grund være stolte af, at Roskilde nu for første gang har hele to klubber med i 2. division.

Blandt de mest prominente fodbold-navne på lægterne denne aften var faderen til Stefan Håkansson, KFUM's nuværende træner: Bosse.

I sin tid var han en af landets bedste trænere, der hentede to DM-titler til B1903's daværende guldalderhold, før han rejste til Holbæk og fik dem i to tabte pokalfinaler plus en DM-sølvmedalje.

Tæt opgør

I det historiske lokalopgør var spillets kvalitet langt fra i top. Begge hold var forsigtige, fordi der både var stor prestige og vigtige point på spil. Derfor foretrak de i lange periode at køre bolden rundt i egne rækker for ikke at risikere noget, og det kom der ikke mange chancer ud af i et tæt og taktisk opgør.

I første halvleg havde KFUM bolden mest, men fik ikke så meget ud af sit overtag. Holdets farligste forsøg var faktisk et langskud fra Jakob Sparholt, snert forbi mål, efter godt en halv times spil.

Fra start virkede FCR meget forsigtig og holdt sig til lange bolde og hurtige opløb. Men efter en halv time kom de mange unge talenter mere med i kampen og skabte nogle farlige opløb.

De største chancer tilfaldt angriberen Mileta Rajovic. Men først nåede han ikke frem til en fri chance midt foran mål efter en god aflevering fra Casper Neerborg, og lidt senere sparkede han et svær halvflugter lige over.

Mange af FCRoskildes bedste angreb blev skabt fra venstre side, hvor den hurtige unge back Oliver Juul havde gode indlæg og farlige lange indkast.

Hos KFUM var den tidligere FCR-er Robert Larsen en stærk styrmand med overblik fra sin plads som forsvars-dirigent, men som bageste mand kunne han ikke samtidig præstere farlige afleveringer.

Drømmeskud

I pausen var FCR-træner Anders Theil åbenbart kommet med en ordentlig opsang, for holdet kom helt anderledes ud til 2. halvleg og indledte et pres mod KFUM-målet. Det skabte flere nærgående forsøg, bl.a. havde Mileta et skævt hovedstød på en stor chance.

Men midt i 2. halvlegen faldt afgørelsen så på en stor individuel præstation af FC Roskildes 21-årige midtbanespiller Amdreas Maarup. Langt udenfor straffesparksfeltet sendte han med et flot spark bolden i mål, og KFUM-keeperen Marc Lyster kunne ikke stille noget op, selv om han prøvede efter bedste evne.

Efter scoringen overlod hjemmeholdet initiativet til KFUM. Men selv om gæsterne fik meget spil med flere hjørne- og frispark, blev det aldrig rigtigt farligt.

Set over hele kampen og ud fra den kvalitet, som de forskellige spillere leverede i denne kamp, var hjemmesejren helt fortjent. Det kunne de mange fodbold-kyndige både fra FCR og KFUM, der var samlet denne aften, godt blive enige om.

Forhåbentligt er corona-epidemien overstået, nærste gang Roskildes to divisionshold skal mødes, så kampen kan få et stort antal tilskuere, som sådan et spændende lokalbrag fortjener.

