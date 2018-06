Det er hverken lufthavnens eller kommunens behov at lave en samlet revurdering af lufthavnens miljøgodkendelse, og efter at kommunen er kommet frem til, at den alligevel ikke har pligt til at lave en samlet revurdering, får den nuværende godkendelse til at køre videre. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Kun små ændringer på vej i lufthavns miljøgodkendelse

Roskilde - 08. juni 2018 kl. 14:07 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhver snak om en ny miljøgodkendelse til Roskilde Lufthavn er forstummet. Den nuværende godkendelse vil ikke blive revurderet, så beflyvningen af lufthavnen kan øges.

Den melding får klima- og miljøudvalget fra embedsværket i Roskilde Kommune, som er planmyndighed i forhold til Roskilde Lufthavn.

Ændringer i miljøgodkendelsen blev ellers sat på dagsordenen af Københavns Lufthavne, da der blev søgt om tilladelse til at femdoble antallet af flyvninger med rute-, charter- og fragtfly over 10 ton. I stedet for det nuværende loft på 2662 flyvninger ønskede lufthavnen mulighed for 12.000 flyvninger årligt med de større fly.

Roskilde Kommune mente ikke, at forøgelsen krævede en vvm-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet, red.), og gav tilladelsen, der blev indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men inden nævnet fik behandlet klagerne, trak Københavns Lufthavne sin ansøgning tilbage. Det skete i december 2017.

Roskilde Kommune har imidlertid været af den opfattelse, at der under alle omstændigheder skulle laves en samlet revurdering af miljøgodkendelsen, hvilket også ville omfatte et meget stort arbejde med at lave vvm'en. Men afgørelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet anledning til, at kommunen har foretaget en ny juridisk vurdering, hvor konklusionen er, at kommunen ikke har pligt til at foretage en ny, samlet revurdering. Det var den pligt, der i første omgang var årsag til, at kommunen i det hele taget begyndte processen.

I midten af maj mødtes kommunens embedsmænd med Københavns Lufthavne, hvorfra meldingen lød, at man ikke pt. ønsker at gennemføre en omfattende vvm-redegørelse, fordi lufthavnen foreløbig kan drives med den eksisterende miljøgodkendelse.

Så hverken kommunen, der skal udføre vvm-arbejdet, eller lufthavnen, som skal betale for det, ønsker at gå videre på den måde, og derfor kommer det ikke til at ske.

Der vil dog kunne ændres enkelte vilkår i den nuværende miljøgodkendelse, uden at det udløser krav om vvm - og det, vurderer embedsmændene, er der behov for, fx for afledning af regnvand, men der kan ikke ske ændringer, der betyder flere fly, skriver forvaltningen til udvalget. Tværtimod vil kommunen fortsat prøve at få Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at skærpe reglerne, så unødige overflyvninger af byområder bliver undgået.