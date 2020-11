Kun i Roskilde: Beredskab godkendt for lukkede døre

Byrådet har godkendt den såkaldt risikobaserede dimensionering af kommunens beredskab. Det skete onsdag - i to tempi, for det er ikke alt, der kan fremlægges på et åbent møde.

Derfor blev serviceniveauet godkendt på den åbne del af byrådets møde, mens de bagvedliggende analyser, der ligger til grund for det hele, blev behandlet på den lukkede del af mødet og dermed ikke er tilgængelige for offentligheden.

Når dele af materialet ikke lægges frem, skyldes det, at det ville kunne blive misbrugt ved at blive »læst baglæns.« På den måde ville fx terrorister kunne forvandle det til en form for opskrift på, hvordan man kunne gøre størst mulig skade, og den risiko synes hverken beredskabets direktør, Lars Robetjé, beredskabskommissionen eller byrådet, at der er grund til at tage.