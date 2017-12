Kun hver tredje restaurant samler madaffald ind

- Det er jo ikke en vanvittig god statistik. Med kampagnen får vi nu sat fokus på, at vi har et regulativ, som vi forventer, at virksomhederne overholder, og vi ser, at der her er mulighed for forbedringer. Jeg er ikke ude med løftede pegefingre, for vi har en ordning, vi er ved at løbe i gang, og det her resultat viser, at det er en relevant ordning, siger klima- og miljøudvalgets formand Jonas Paludan (EL).