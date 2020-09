Kun ét kast fra DM-guld

Sebastian Pauli var kun ét kast fra at komme i omspil mod den nye danmarksmester Martin Spliid fra Karlebo Frisbee Golf Klub. Med en score på 172 kast sikrede Sebastian sig DM sølvmedaljen efter at have spillet tre gange 18 hullers match. Det er 14 kast under banens par på den meget svære og udfordrende skovbane, der spilles fra det lange hvide pro-tee sted, hvor mange af hullerne er et godt stykke over 100 meter lange.