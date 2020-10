Se billedserie De klare flammer danser stadig på bålet på Solum. Foto: Kim Rasmussen

»Kun« 8500 kubikmeter tilbage i vulkanen

Roskilde - 15. oktober 2020 kl. 13:50 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Langsomt, men sikkert bliver Danmarks største havebål på Solum i Roskilde mindre og mindre.

Læs også: Solums affaldsbjerge er dobbelt så høje som tilladt

- Vi overfløj branden i forgårs, og vores vurdering er nu, at der er cirka 8500 kubikmeter - så det er en lille mængde, der er tilbage, siger beredskabsdirektør Lars Robetjé.

»Lille« er et relativt begreb, men Roskilde Brandværen har tidligere vurderet, at bjerget af haveaffald var omkring 55.000 kubikmeter, da det begyndte at brænde i den natten til den 19. september. Men selv om bjerget i dag kun fylder en brøkdel af, hvad det gjorde for fire uger siden, kan der stadig gå en rum tid, før alt er væk, fordi det materiale, der lå nederst i dyngen, er mere komprimeret og derfor er længere tid om at brænde end det, der lå øverst.

- Vi vurderer hver dag, hvad vi skal. Der er stadig gode gløder og klare flammer, og vi prøver at holde brandvejene fri og sørge for, at der kan komme luft til, helst for neden, så det hele brænder så rent som muligt og dermed giver færrest gener, siger Lars Robetjé.

Vil undgå lugtgener For en halv snes dage siden beregnede Roskilde Brandvæsen, at der skulle bruges 21 millioner liter vand, hvis man ville slukke branden på dén måde. I takt med at bålet svinder ind, reduceres også behovet for vand, og aktuelt ville branden kunne slukkes med »kun« 11 millioner liter vand, hvis og ifald. Indtil videre er de daglige vurderinger dog resulteret i, at det mest hensigtsmæssige - både i forhold til gener og ud fra miljømæssige hensyn - er at lade bålet brænde videre. En slukning med vand vil nemlig skylle de miljøfarlige stoffer, som branden skaber, ned i jorden, og en tildækning med jord giver problemer med trætjære - og begge dele giver større lugtgener for de omkringboende.

Hvor længe branden vil fortsætte, har Lars Robetjé ikke noget bud på.

- Men vi kan konstatere, at bunken, der brænder, i øjeblikket bliver 500-1000 kubikmeter mindre for hvert døgn, siger Lars Robetjé.

