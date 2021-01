Hvis medlemmerne af Roskilde Byråd tror, at de kommer ud til borgerne og vælgerne gennem tv-transmissioner, kan de godt tro om igen.

Kun 70 følger med på tv-kanal: Byrødder taler ud i den blå luft

De lokale folkevalgte i Roskilde Byråd taler lige ud i den blå luft, hvis de tager ordet mange gange eller holde lange indlæg i håb om, at det skal gøre indtryk på vælgerne op til efterårets kommunalvalg.

Ved det seneste møde i januar var der således kun 70 seere, der fulgte med i transmissionen på byråds-tv i kortere eller længere tid. En del af disse seere er så oven i købet ansatte i kommunen, der har det som deres arbejde at følge med i, hvad der bliver sagt og besluttet.

Gennem en længere periode er byrådets møder blevet mere og mere langtrukne, fordi nogle af de valgte medlemmer tager ordet mange gange og taler i forholdsvis lang tid, imens de mere eller mindre gentager sig selv. Hvis de tror, at de på den måde kan påvirke vælgerne i den ene eller anden retning, tager de altså helt fejl.

Til sammenligning er der i alt over 50.000 faste læsere af Roskilde Avis og Dagbladet Roskilde, der bringer artikler om de vigtigste debatter og beslutninger i byrådet.

På hjemmesiden sn.dk/roskilde, som skrives af begge redaktioner på de to aviser, er der endda 180.000 brugere, som her læser mindst tre artikler om måneden.

Fra kommunens side fastholder man dog ind til videre tv-transmissionerne fra byrådet og henviser til, at det i hvert fald giver borgerne en mulighed for at følge med.