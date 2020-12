Den fine Sankt Olai Plads blev indviet i 2015, men kostede også mere end budgetteret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kulturstrøget slugte penge til Jyllinge

Roskilde - 17. december 2020 kl. 16:37 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Selv om der var en overskridelse på 50 procent, kunne byrådet i aftes godkende et anlægsbudget, der gik nogenlunde i nul for en bevilling, der ligger syv år tilbage.

Det gav anledning til løftede øjenbryn og kritiske røster - ikke rettet imod den træge afslutning af sagen, men mod det faktum, at merforbruget blev dækket med penge, der var i overskud fra ganske andre projekter.

Anlægsbevillingen blev givet i januar 2014 og lød på halvanden million kroner, der skulle bruges på arbejder ved museets indgang ved Sankt Olai Plads samt renovering af Sankt Ols Stræde.

Den endelige regning kom dog til at lyde på næsten to millioner kroner, hvilket normalt ville betyde, at byrådet skulle præsenteres for et anlægsregnskab, som ville føre til, at merforbruget skulle dækkes ved at tage pengene af kassen.

Penge fra zebrabyer

Det skete dog ikke, fordi der samtidig blev gjort regnskab i en endnu ældre sag, hvor bevillingen var fra april 2013 - altså hverken af det byråd, der sidder nu, eller af dets forgænger, men af det byråd, der blev valgt i 2009.

Dén bevillingssag er så gammel, at den end ikke kan findes på kommunens hjemmeside længere, men ifølge de oplysninger, plan- og teknikudvalget blev præsenteret for i forbindelse med afslutningen af regnskabet, var der tale om en puljebevilling på i alt fire millioner kroner til Kulturstrøget og til zebrabyprojekter i Gundsømagle, Assendløse, Viby og Tågerup samt til byudvikling i Jyllinge.

Da pengene senere blev frigivet, blev det præciseret, at Kulturstrøget højst måtte lægge beslag på den ene million kroner, mens resten, dvs. tre millioner skulle gå til de øvrige skitserede projekter.

Uddybende notat

Sådan gik det dog ikke. Kulturstrøget kostede ganske vist den million, det var forventet, men af de resterende tre millioner var der en halv i overskud - og ved at aflægge regnskab for begge sager samlet kunne det hele gå nogenlunde lige op.

Plan- og teknikudvalget havde godkendt øvelsen, men økonomiudvalget faldt over den og bad om et uddybende notat, hvoraf det fremgår, at alle byudviklingsprojekterne er blevet gennemført, men ikke alle betalt af den pulje, som ellers var tiltænkt formålet. For nogles vedkommende blev de nemlig først gennemført senere og finansieret sammen med andre projekter. Det gælder eksempelvis to projekter i Jyllinge.

- På den måde ender penge, der var bevilget til byudvikling i lokalsamfundene med at blive brugt inde i midtbyen, sagde Evan Lynnerup (V), som fandt, at en så stor overskridelse af budgettet krævede en helt anderledes forklaring end et notat, som ikke gjorde mange klogere.

Ulandshjælp

Evan Lynnerup blev imødegået af Jeppe Trolle (R), som syntes, at han for ofte hørte påstanden om, at kommunen bruger alt for mange penge på Roskilde by og alt for få penge ude i de mindre byer.

- Det forholder sig lige omvendt. Roskilde giver ulandshjælp til alle mulige små områder, sagde Jeppe Trolle.

Formanden for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), mente, at der hverken var brug for at sende sagen tilbage til udvalget eller for at få en ny sag for at belyse tingene yderligere.

- Det, vi kan gøre, er at sige til forvaltningen, at en anden gang må I ikke lægge tingene sammen, når I aflægger regnskab. Mere kompliceret behøver det ikke at være, sagde Jens Børsting.

Og således blev det. Begge de bedagede regnskaber blev godkendt.