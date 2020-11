Skaterbanen ved Margretheskolen i Gundsømagle var en af grundene til, at Gundsømagle Landsbyråd indstillede Roskilde Kommune til Con Amore Kulturpris. Nu har kommunen vundet prisen foran Holstebro og Guldborgsund kommuner.

Kulturpris til kommune udløser belønning til landsbyråd

Roskilde - 23. november 2020 kl. 14:02 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune kan kalde sig dette års modtager af Con Amore Kulturpris, som hvert år uddeles til en kommune, der gør noget særligt for amatørkulturen.

Og det er ikke kun kommunen, der kan juble over prisen. Det samme kan Gundsømagle Landsbyråd, der indstillede kommunen til prisen i august. For indstilleren belønnes med 8000 kroner, og landsbyrådet ved allerede, hvad pengene skal bruges til.

- Dem vil vi bruge til at lave et arrangement i forsamlingshuset sammen med Hanebjælken, som i den grad også fortjener ros for sine seks årlige arrangementer i Gundsømagle - når ellers ikke corona-tiden raser, siger landsbyrådets formand Palle Gram.

I indstillingen skrev Gundsømagle Landsbyråd blandt andet:

»Gundsømagle Landsbyråd har aldrig fået et NEJ til vores ansøgninger om tilskud til Byfest, Jazz-koncerter, børneteater-forestillinger med videre. De viser respekt for at frivillige kræfter vil stå for disse mangeartede kulturelle tiltag, men forlanger selvfølgelig også at tilskudene bruges efter hensigten, og at man laver en evaluering af projekterne og afleverer et regnskab.«

Derudover får kommunen ros for sin hjemmeside, der indeholder vejledninger til at arrangere events og søge de kulturelle puljer.

Guide til foreninger Con Amore Kulturpris uddeles af AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, og Roskilde Kommune var oppe imod Holstebro og Guldborgsund kommuner.

For juryen var det især Roskilde Kommunes hjemmeside, der var med til at gøre udslaget.

- I vores udvælgelse af Roskilde Kommune som vinder af prisen, har vi noteret os, at kommunen har en omfattende, meget tilgængelig og innovativ hjemmeside, hvor man føler, at kommunen prioriterer kultur og fritid højt. Med »ArrangørGuiden« bliver man taget i hånden fra idé til færdigt arrangement. Herudover sætter de et spændende fokus på kultur i landsbyerne, mens kommunen i forbindelse med Covid-19 har skabt en overskuelig og tydelig vejledning om, hvordan man som amatørkulturel forening skal forholde sig, siger jurymedlem Birgit Overgaard.

Formand for kultur- og idrætsudvalget i Roskilde Kommune Claus Larsen (S) er både glad og stolt over prisen, især fordi indstillingen kom fra borgerne.

- Vi har gennem en årrække haft fokus på, at vores borgere skal have mulighed for både at skabe og opleve kultur. Og at det skal gælde for både vores børn, unge, voksne og seniorer. Denne kulturpris er ikke mindst en anerkendelse af alle de frivillige ildsjæle i musik- og kulturlivet, som rundt omkring i hele kommunen utrætteligt skaber oplevelser året rundt, siger han.

Tidligere er prisen gået til Frederiksberg, Sønderborg, Herning, Høje-Taastrup, Rudersdal og Rebild.

