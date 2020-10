Roskilde Musikforenings formand Kuno Kjærbye (i midten) mener, det er helt afgørende, at den levende kultur kan leve videre under de nye coronastriktioner, hvor mundbindskravet er eneste ændring. Foto: Jens Wollesen

Kulturliv: Vi giver liv og håb

Det er lidt af et hestearbejde for de 10 frivillige, der driver værket i Roskilde Teater, at gennemføre coronasikre forestillinger, men ikke desto mindre er de begejstrede for at kunne fortsætte under de nye restriktioner.

- Vores almindelige salg ligger cirka 30 procent under, hvad det plejer at være, men der kommer meget positive og taknemmelige tilbagemeldinger fra publikum. Folk hungrer efter kultur i øjeblikket, og vi bliver gang på gang bevidstgjort om, hvilken opgave vi løser. Det ville være meget nemmere at sige, at vi lukker ned og åbner igen til næste sæson, men vi gør det gerne, siger formand Lars Olsen.