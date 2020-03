Claus Manniche står normalt for musikquizzen i Kulturcosmos, men da kulturhuset i Viby for tiden holder lukket, har han i næste uge lavet en daglig quiz på Facebook. Foto: Jens Wollesen

Kulturhus lever videre på nettet

Selv om Kulturcosmos i lighed med så mange andre er lukket for tiden, betyder det ikke, at kulturhuset i Viby helt har opgivet at arrangere aktiviteter. Hver dag holder Kulturcosmos online ferniseringer på sin facebook-side, hvor man kan deltage ved at dele et fotografi, en illustration, en video, en tekst eller andet, som symboliserer dagens tema, i kommentarsporet.