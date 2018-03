Kulturgården og Jyllingehallernes »far« er gået bort

Det var en af de helt store personligheder i den nordlige del af kommunen, der tirsdag gik bort i en alder af 81 år. Torben Sønderskov nåede i den grad at sætte sit præg på Jyllinge og Gundsømagle-området i sin levetid med først Jyllingehallen og ålefesterne, og siden da han som pensionist kastede sig over at få forvandlet en gammel gård til et kulturelt samlingspunkt for kreative kræfter.