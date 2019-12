Formand for KulturCosmos, Rita Thorsen undrer sig over, at kulturhuset får endnu færre penge til at lave arrangementer for i 2020. Det kommer blandt andet til at gå ud over børnearrangementerne. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kulturcosmos må spare på børnene

Roskilde - 26. december 2019

100.000 kroner. Det er, at hvad KulturCosmos får til arrangementer i 2020 fra i puljen til kultur- og idrætsarrangementer. Ansøgningen lød ellers på 150.000 kroner.

Formand for KulturCosmos, Rita Thorsen undrer sig over, at kulturhuset igen får færre penge.

- For i år havde vi også søgt 150.000 kroner, men fik 110.000 kroner. Så vi får 10.000 kroner mindre til næste år. Vi undrer os over, at vi får så meget mindre, end vi søger, siger Rita Thorsen og forklarer, at det betyder, at kulturhuset må nedprioritere nogle af sine ting.

Det kommer blandt andet til at gå ud over arrangementerne for børn i Børnecosmos. Tidligere har der i løbet af året været besøgende udefra, som har underholdt børnene på forskellig vis.

- Det må vi lave om på. Det, vi laver for børn til næste år, må ikke koste noget, siger Rita Thorsen og nævner, at kulturhuset også skærer på udvikling.

Kulturcosmos har over 50 arrangementer og aktiviteter som året. Pengene fra arrangementspuljen skal udelukkende gå til dem, da husleje og forbrugsudgifter samt lønnen til kulturhusleder Caroline Stokholm Clemmensens bliver betalt via andre kanaler.

Rita Thorsen fortæller, at hun kan se, at flere af de andre ansøgere får hele deres beløb.

- Mange er inde i Roskilde. Vi synes, det er vigtigt, at der bliver gjort noget i den sydlige del af kommunen, så vi kan tilbyde vores borgere noget nyt og spændende og sjove ting, og så det er attraktivt at være her, siger Rita Thorsen og påpeger, at 2020 byder på første spadestik til et nyt kulturhus, bibliotek og lokalarkiv i Viby. Her skal Kulturcosmos arbejde sammen med de to andre aktører.

- Det er vigtigt at have noget at samarbejde med, siger Rita Thorsen, som frygter, hvordan det bliver, hvis tendensen fortsætter med færre penge i de kommende år.

Det er kultur- og idrætsudvalget, der fordeler pengene fra arrangementspuljen. Ved årets sidste uddeling var der 48 ansøgninger til et samlet beløb på 2.454.157 kroner. Udvalget har bevilget tilskud til 39 ansøgere på samlet 1.702.157 kroner og underskudsgarantier på 40.000 kroner.

Puljen er for 2020 på 2,7 millioner kroner.

Udvalgets formand, Claus Larsen (S), oplyser, at udvalget primært følger forvaltningens indstillinger.

- Det kan godt være, at det på papiret ser skævt ud, men der er nogle kriterer, og forvaltningen prøver at dele sol og vind lige i forhold til syd og nord, siger Claus Larsen og nævner, at Roskilde er en kreativ kommune, så antallet af ansøgninger stiger hvert år.

Det samme er ikke tilfældet med budgettet hos kultur- og idrætsudvalget. Det bliver ikke øget, selv om der kommer flere indbyggere og dermed også flere foreninger og arrangementer i kommunen.