Ombygningen af Roskilde Badet har resulteret i en flot og indbydende svømmehal, som bare venter på at få lov til at åbne. Men projektet endte også med at sprænge alle budgetmæssige rammer.

Kulegravning af hundedyr svømmehal klar til sommer

Hvordan kunne det gå til, at Roskildes nye svømmehal endte med at koste dobbelt så meget som først besluttet?

Det spørgsmål skal Aalborg Universitet nu finde svaret på.

Det blev nemlig Build - Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, som vandt udbuddet af den ekspertvurdering, som et enigt byråd har fundet nødvendig efter et forløb, hvor meget lader til at være gået galt, og hvor regningen for hele herligheden er endt på næsten en kvart milliard kroner.