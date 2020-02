Krystal foran Palæet flytter til Krystalgade

I lidt over en måned har en 1,1 tons tung rosakvarts-krystal stået foran Det gule Palæ på Stændertorvet som en del af kunstneren Peter Voss-Knudes udstilling »The Anti-Terror Album« på Museet for Samtidskunst. Men hvor udstillingen kan ses frem til den 6. maj, er det slut med at nyde synet af krystallen, der både har fungeret som kunstværk og terrorsikring.

Ifølge Peter Voss-Knude gør synet af terrorbarrikader i byrummet og soldater med maskingeværer foran bygninger folk bange, fordi de signalerer, at vi konstant er i livsfare. Rosakvarts siges at have healende egenskaber, og derfor anvender han krystallen som et modsvar til den frygt, som barrikaderne vækker i os.