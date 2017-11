Krydser med røde kuglepenne driller

- Vi har haft vælgere, som syntes, det var svært at se et kryds med en rød kuglepen på den gule stemmeseddel til regionsrådsvalget. Derfor kontaktede jeg kommune, og vi har nu fået lov at skifte ud til blå kuglepenne, så problemet skulle være løst. Men vi var til at begynde med ikke klar over, at man måtte krydse med en kuglepen, for det plejer at være med blyant. Men det er lavet om, siger Jan Herskov, der er valgstyreformand på afstemningsstedet i Gundsømagle Forsamlingshus.