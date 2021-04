Byens hus er nu inddelt i zoner - blandt andet det hyggelige Bogbyttehjørne, hvor man er velkommen til at hænge ud.

Kronede dage i vente: Byens Hus tæller ned til genåbningen 6. maj

- Nogle gange tænker jeg, om vi nogensinde kommer til at trykke hænder igen. Jeg savner magien ved mødet med andre mennesker, og vi glæder os så meget til at få mennesker herind igen, siger Kathrine Krone.

Sekretariatslederen i Byens hus har måttet finde sig i, at det moderne medborgerhus på Stændertorvet har holdt lukket siden 21. december sidste år.

Ventetiden er blandt andet blevet brugt til at lave grundlæggende om i de lokaler, som Kathrine Krone også ynder at kalde 'Det permanente folkemøde'.

Masser af bookinger På det mere konkrete plan er Byens hus nu delt ind i zoner, herunder Bogbytte-afdelingen, der inviterer til litterær fordybelse med en væg af bøger og masser af bløde lænestole at synke ned i.

I et andet hjørne finder man det såkaldte Bylivslab, hvor man lige kan tjekke ind og reparere ting, der er gået i stykker.

- Det er et kreativt værksted - men mere mandet og med powertools, siger Kathrine Krone.

- Vi var bange for, om folk kommer tilbage - men det vælter ind med bookinger, fortæller sekretariatslederen, der havde 50.000 mennesker gennem huset i 2019.

Rummets muligheder Brugerne er roskildensere i alle aldre, og både mandegrupper, ungdomspartier, Roskilde Teater, Aktionærforeningen og Nørdklubben er blandt de mange brugere. Og Kathrine Krone glæder sig bare til at se dem alle puste liv i det nu halvtomme hus igen. I ventetiden har hun måttet gå på opdagelse i de muligheder, som nedlukningen trods alt har åbnet.

- Det offentlige rum kan også noget. Vi har Tankevæggen, Medborgerskabet og Corona Camino, hvor du har et fælles tredje at tale om. Det bliver på en eller anden måde tilladt at tale om andet, end 'hvad laver du så', siger hun.