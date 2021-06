Interview med byrådsmedlem Gitte Kronbak fra Socialdemokratiet.

Kronbaks rolle i byrådet: Social samvittighed for S

Når Gitte Kronbak selv skal definere den rolle, som hun i dag spiller som gruppeformand og ordfører for Socialdemokratiet i Roskilde Byråd bliver det som: Social samvittighed.

Hun har præsteret det kunststykke tidligere at repræsentere Venstre i to perioder, så gik hun ud, og for fire år siden blev hun valgt for Socialdemokratiet. Her er hun netop af medlemmerne ved en ur-afstemning blevet valgt som nummer 2 på listen efter borgmester Tomas Breddam, der allerede var udpeget på forhånd.

- Jeg blev faktisk selv glad og overrasket over, at så mange af medlemmerne gerne ville have sådan en 'politisk overløber' som mig på en fremtrædende plads. Det luner jo og giver en lyst til fortsat at gøre en indsats, fortæller hun.

Handicappet datter

En drivende kraft for Gitte Kronbaks politiske indsats gennem alle årene har været hendes handicappede datter Camilla, der nu er blevet 29 år og lider Downs-Syndromet.

- Faktisk var det meget motiverende, for jeg fandt jo hurtigt ud af, at når man har et handicappet barn, må man slås for, at det får de nødvendige tilbud. Under dette arbejde mødte jeg mange andre forældre i den samme situation, og så fandt jeg ud af, at jeg lige så godt kunne lave et politisk arbejde for at hjælpe mig selv og andre.

Gitte Kronbak valgte i første omgang at stille op for Venstre.

- Jeg var enig i den liberale idé, om at man også selv har et ansvar for at gøre noget ved problemerne.

- Men efterhånden oplevede jeg, at Venstre efter min opfattelse havde for lidt social bevidsthed. Men i virkeligheden var det måske mig, der efterhånden ændrede opfattelse.

- Under alle omstændigheder holdt jeg en 'politisk pause' på fire år, og det var jeg glad for, så jeg ikke tog noget mandat med til et andet parti, som vi ellers har set.

Snakkede med Joy

- Efterhånden fandt jeg ud af, at Socialdemokratiet nok var det parti, der bedst dækkede mine meninger.

- Ideen, om at vi skal have en velfærdsstat, der skaber et sikkerhedsnet for både syge, arbejdsløse og andre med særlige behov, er jo en stærk tanke. Det tiltalte mig meget.

- Her under corona-epidemierne har vi også kunnet se, hvor meget den stærke velfærds-stat har betydet. For mig er der ingen tvivl om, at det er den vigtigste forklaring på, at vi er kommet så godt igennem, både når vi ser på kontrole med sygdommen, eller når det gælder om at undgå arbejdsløshed og sikre firmaernes eksistens.

- Coronaen har været et nyt bevis på betydningen af at have et solidratisk samfund og en stærk stat, mener Gitte Kronbak.

Inden sidste valg havde hun flere 'kaffemøder' med Roskildes daværende S-dronning, borgmester Joy Mogensen. De blev enige om, at det kunne være en god idé, hvis Kronbak stillede op for partiet.

Jeg vil gerne gøre noget

Gitte Kronbak beretter, at langt de fleste, hun mødte bagefter, var positive i forhold til hendes partiskifte. Det gælder også mange af hendes tidligere partifæller i Venstre, som hun fortsat har et godt forhold til, f.eks. Bent Jørgensen.

Efter valget ønsker hun nu at få rettet op på nogle af de sociale områder, der efter hendes mening ikke er blevet prioriteret nok.

En af hendes mærksager er at få flere kolonihaver i Roskilde.

- Vi har så mange indbyggere, der bor i lejligheder, og som ikke har råd til store parcelhuse eller sommerhuse. For dem er kolonihaven et vigtigt åndehul, der er med til at give en bedre tilværelse.

En af de ting, der gør Gitte Kronbak stolt, var, da hun i den forløbne vinter samme med Gitte Dueholm fra Kafé Klaus fik hjemløse indkvarteret på Festival Højskolen. Her var eleverne alligevel sendt hjem pga. corona, og så skulle de ikke ligge og fryse ved stationen.

- I det hele taget har jeg altid ønsket at gøre noget ved problemerne, uden at vente på en stor og forkromet løsning. Jeg vil gerne skabe noget og er klar til at samarbejde med alle, der ønsker det samme.

tk Blå bog

Navn: Gitte Kronbak

Født: 1963 på Elisagårdsvej i Roskilde, hvor

Faderen var slagtersvend på konservesfabrikken DAK, mens

Moderen arbejdede som husmoderafløser.

Har gået på Hedegårdene og senere Maglegårds skolen, da familien var flyttet til dette kvarter.

Efter 10 år i Folkeskolen gik hun på Roskilde Handelsskole.

Kontoruddanet på DAK, hvor hun bl.a. arbejdede med eksport og import.

1986 blev hun ansat i Ramsø Kommune under den legendariske V-borgmester Henry Berg Olsen.

Efter fusionen med Roskilde og Gundsø i 2006 blev hun idrætschef i den nye store kommune.

Nu arbejder hun som HR-chef på Roskilde Bibliotek.

2006 stillede hun op for Venstre og blev valgt til Roskilde Byråd gennem de næste otte år.

Så tog hun en politisk pause, men stillede så op for S og blev valgt fra 2018.

2021 valgt ved ur-afstemning som nummer to på S-listen ved valget til Roskilde Byråd