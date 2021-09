S-ordfører Gitte Kronbak mener, at Morten Gjerskov har draget en forkert konklusion af en delvis rigtig kritik ved ikke at genopstille til byrådet. Foto: Kenn Thomsen

Kronbak til Gjerskov:Ja, vi skal hjæpe de ældre

Roskilde - 13. september 2021 kl. 06:01 Af Foto: Kenn Nielsen Kontakt redaktionen

- Morten Gjerskov har helt ret i, at vi i Roskilde skal prøve at gøre det bedre for de ældre og på andre velfærds-områder. Men det kræver jo også ekstra penge, siger Socialdemokratiets ordfører og gruppeformand i byrådet Gitte Kronbak.

- I det budget for næste år, som et stort flertal med de fleste partier i byrådet nu er enige om, prøver vi også at finde metoder dertil. Det skal ske ved, at kommunen ikke længere bruger statens garanti for en bestemt minimums-skatteindtægt.

- I stedet håber vi nu på, at den gode udvikling i beskæftigelsen og den økonomiske aktivitet i Roskilde vil give kommunen bedre skatteindtægter.

- Ifølge forvaltningens egne beregninger kan det måske til næste år give os en ekstra indtægt næste år på 15 mio. kroner, og disse penge er vi indstillet på at bruge på ældreområdet, skoler og børn samt beskøftigelse.

- Den endelige beslutning om dette skal træffes ved byrådets 2. behandlingen af det nye budget i oktober, forklarer Gitte Kronbak.

Uenig i konklusionen S-ordføreren er enig med Morten Gjerskov i, at der er sparet for meget på det sociale område i Roskilde gennem flere år.

- Men i det nye budget er de årlige, automatiske besparelser nu stoppet, og samtidig prøver vi altså nu at give flere penge bl.a. til det område for sundhed og omsorg, som Morten Gjerskov er formand for.

- Derfor er jeg uenig i den konklusion, som han har draget om ikke at genopstille. Det ærgrer mig ekstra meget, fordi vi nu prøver at gøre noget ved de problemer, som han har påpeget, siger Gitte Kronbak.

- Eksempelvis har vi jo også udsat den planlagte stibro ved Musicon til de kommende år, fordi vi i 2022 prioriterer at bruge pengene på velfærd og til at skabe den nødvendig arbejdsro for personalet oven på de mange ekstra udfordringer under coronaen.

- Jeg noterer dog med tilfredshed, at Morten ikke har smækket med døren til Socialdemokratiet, og forhåbentlig kan vi i også fremtiden bruge hans evner og erfaring, siger Gitte Kronbak.

tk