Roskilde Ældre Motion laver krolfbane foran Roskilde Hallerne. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Krolf rykker til hallernes græs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Krolf rykker til hallernes græs

Roskilde - 15. september 2021 kl. 16:59 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Roskilde Ældre Motion har omkring 75 aktive krolfspillere. De har hidtil spillet på et areal mellem rundkørslen og Idrættens Hus på Møllehusvej, men da dette stykke jord er udlagt til boligformål, ønsker Roskilde Ældre Motion at flytte aktiviteten til græsplænen mellem Roskilde Hallerne og Møllehusvej.

- Det vil være med til at holde fast i en aktivitet og skabe liv ved Roskilde Hallerne, siger formand for Roskilde Ældre Motion, Peter Rysz Jensen og forklarer, at krolfbanen ikke kun er tiltænkt Roskilde Ældre Motion, men er der eksempelvis en konference, kan man låne krolfudstyr i hallen.

For at forhindre krolfbolde i at rulle ud på Møllehusvej og Ved Hallen skal der laves en 165 meter lang barriere mellem græsplænen og vejene.

Det første projekt, som bestod af solide bænke, blev i juni afvist i Kultur- og Idrætsudvalget for at have et for markant udtryk.

I anden omgang har Roskilde Ældre Motion afleveret et projekt, som godt nok er lidt dyrere og dermed rammer en pris på godt 107.000 kroner, men som udvalget har nikket ja til.

Det betyder, at Kultur- og Idrætsudvalget stort set tømmer Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter. Der vil resten af året være godt 7000 kroner tilbage.

Krolfbanen bliver en 12-hullers bane, og der bliver lavet jordvolde med en højde på 50-60 centimeter med beplantning som kantsikring. Derudover bliver en del af afspærring bænke.

- Det er kommunen, som etablerer det. Jeg regner med, at banen er klar til foråret, når vi skal på græs igen, siger Peter Rysz Jensen og fortæller, at voldene bliver lidt slyngede, så det kommer til at se pænt ud.

- Det bliver en forskønnelse af området. Naboerne får noget pænere at kigge på end en græsplæne, som bliver slået indimellem, siger Peter Rytz Jensen med smil i stemmen og fortæller, at i forbindelse med den seneste coronanedlukning havde Roskilde Ældre Motion aktiviteter på områder ved Roskilde Hallerne, blandt andet spinning og gymnastik, så det er nyt for foreningen at have et samarbejde med Roskilde Hallerne.