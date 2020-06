Kro skal have seniorboliger som nabo

Svogerslev Kro er blevet købt af selskabet Enekilde A/S, der køber og istandsætter bevaringsværdige historiske ejendomme. Udover kroen på Svogerslev Hovedgade 45 indgår de nærliggende ejendomme på Svogerslev Kirkevej 8 og 9 også i købet. Mens kroen skal drives videre som kro, hvilket den har været siden 1700-tallet, er det planen at omdanne de to ejendomme på Svogerslev Kirkevej til seniorboliger.

- Kroen skal fortsat drives som en kro, hvor mennesker udefra kan komme og nyde de historiske omgivelser og holde fester i krostuerne. Foruden driften af kroen ønsker vi at udvikle private udlejningsboliger. De to ejendomme på Kirkevej vil vi bevare, men målet er at omdanne disse til permanente seniorboliger, som vil gøre det muligt for folk at bo i smukke, historiske rammer. Der er en stor interesse for seniorbofællesskaber. Og netop derfor, så vi det interessant at kombinere driften af kroen og private boliger. På den måde vil beboerne få mulighed for at anvende lokalerne og kroen til blandt andet fællesspisning, siger Christian Andersen, direktør og medejer af Enekilde.