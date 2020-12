Kritisk høringssvar virkede: Flytning droppet

Der bliver læst høringssvar i Roskilde Kommune. Af og til sår borgere tvivl om, hvorvidt det nytter at udrulle argumenter mod en besllutning, men i en sag om flytning af Gadstrup Skole specialtilbud har politikerne lyttet. Foto: Thomas Olsen

Roskilde - 03. december 2020 kl. 16:17 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det kan lade sig gøre at ændre en beslutning med et høringssvar. En foreslået flytning af et specialtilbud fra Gadstrup Skole til Viby Skole er afblæst af skole- og børneudvalget, og det skyldes de argumenter, skolebestyrelsen på Gadstrup Skole er kommet med i høringen.

Det kunne ellers se ud til at ligge lige til højrebenet at flytte gruppeordningen på Gadstrup Skole til Viby Skole. Forvaltningen foreslog at flytte tilbuddet med p.t. syv elever med den begrundelse, at det »vil styrke tilbuddet til målgruppen, ligesom det vil styrke sammenhængskraften, kapaciteten og kompetencerne på Viby Skole«.

Viby Skoles bestyrelse erklærede sig også klar til at overtage specialtilbuddet. Men da det kom til stykket valgte et samlet skole- og børneudvalg at droppe forslaget.

- Vi har lyttet til forældrebestyrelsen fra Gadstrup Skole og deres indvendinger. Det er selvfølgelig positivt, at Viby Skoles bestyrelse har været positivt indstillet over for at modtage en gruppeordning, men for udvalget har høringssvaret fra Gadstrup Skoles bestyrelse og de forældrehenvendelser, vi har fået i denne her forbindelse, vejet tungt. Vi føler os ikke overbevist om, at det er en god idé. Vi mener, det er et godt tilbud på Gadstrup Skole, som det er nu, og den gruppeordning på syv børn svarer til, hvad vi har andre steder i kommunen, så det har ikke vejet tungt at samle kompetencerne og have flere børn samlet i gruppeordningen, siger udvalgsformand Jette Henning (S).

Den endelige beslutning skal dog tages i byrådet, men ved enighed i udvalget må det ses som en formsag.

Viby inddraget før Bestyrelsen undrer sig i høringssvaret over, at de ikke er blevet inddraget i forslaget tidligere, når ledelsen på Viby Skole har haft mulighed for at forholde sig til det.

»Bestyrelsen på Gadstrup Skole tænker, om det øgede samarbejde mellem SBU (skole- og børneudvalget, red.) og Viby Skole handler om et politisk ønske om at skabe en succes for

sammenlægningen på Viby Skole? Men helst ikke på bekostning af Gadstrup Skole«, skriver de.

De påpeger, at det faktisk er lykkedes at skabe et velfungerende specialtilbud i tråd med den decentralisering af specialundervisningen, der skete for snart et årti siden.

En flytning vil ikke mindst ramme de berørte børn. De har i forvejen udfordringer og skal nu også ud i et logistisk kaos med at komme i skole i en anden by. Desuden vil det gå ud over deres sociale liv, hvis de skal tilknyttes en normalklasse, hvor eleverne bør 7-11 kilometer væk.

»Formålet med at arbejde med børn i specialområdet er at få børnene bedst mulig tilbage i almen området. Det har vi svært ved at se ske?« skriver bestyrelsen.

Det nu droppede forslag blev foreslået af forvaltningen i forlængelse af den endelige beslutning om at flytte vækstklasserne på Klostermarksskolen til Lynghøjskolen. Den flytning indgik allerede i budgetforliget for 2019, men er nu vedtaget med opbakning fra skolebestyrelserne. SF og Enhedslisten stemte dog ikke for flytningen.