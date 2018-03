Socialdemokrater for og imod Mette Gjerskov (tv.) skal nu til at finde sammen. Den lokale LO-top, der har ført an i kritikken, tror på bedre tider. Foto: Claus Bech/Scanpix

Kritikere klar til at klinke skårene med Gjerskov

LO Roskilde Egnen gik i fredags ud med kritik af Mette Gjerskovs arbejde for det lokale bagland, og dele af LO-bestyrelsen har direkte opfordret til at pege på Niels Jespersen.

Bo Viktor Jensen mener, at samarbejdet bliver bedre nu, hvor tingene er blevet talt igennem i partiet, og Mette Gjerskov også er indstillet på mere inddragelse af baglandet. Foreløbigt har LO-formanden og folketingsmedlemmet aftalt et kaffemøde.

- Det gode ved det her er, at vi allesammen har fået en øjenåbner. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan samarbejde med Mette, siger Bo Viktor Jensen, der glæder sig over, at partiet traf en klar afgørelse.