Kritik fra sygplejerske: Flugten fortsætter fra akutmodtagelsen

Roskilde - 09. juni 2021 kl. 05:36 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Akutmodtagelsen på Roskilde Sygehus er fortsat et sted, hvor sygeplejerskerne ikke ønsker at blive. Personaleflugten fortsætter og nu er de nyansatte også begyndt at sige fra over for ledelsen ved at sige op.

Dermed er det samlede antal opsigelser nu er oppe på 16 ud af de 20 ansatte, som var ansat til at dække døgnbemandingen, da opsigelserne begyndte. Kun én af disse er gået på pension.

Årsagen til personaleflugten skal findes i den måde afdelingen ledes på, da problemerne først opstod i september 2020, hvor en ny afdelingsleder tog over.

- Det største problem er, at der ikke er blevet handlet på sygeplejerskernes henvendelser om de problemer vi så opstå, efter der var ansat en ny leder, fortæller sygeplejerske Dorte Schou.

Hun er en af de sygeplejersker, der har sagt op på afdelingen, selv om hun har været ansat i 20 år.

Har klaret forandringer

Dorte Schou har henvendt sig til Roskilde Avis efter at hun har læst den artikel, som Roskilde Avis bragte onsdag 26. maj, hvor ledende oversygeplejerske for akutafdelingerne i Roskilde og Køge, Poul Mossin, fortalte om årsagen til personaleflugten.

- Jeg blev vred over at læse Poul Mossins udtalelser om årsagen til de problemer, der er opstået. Jeg synes, at han bagatelliserer problemerne og giver udtryk for, at det er de ansatte, som holder fast i negative historier.

- Vi har været gennem mange forandringer i de 20 år, jeg har været ansat i Roskilde Modtagelse, og det er hver gang lykkedes at komme styrket ud af dem.

- Alle de sygeplejersker, der ikke sagde op umiddelbart efter ansættelsen af den nye leder, var netop indstillet på at se fremad, og de gav også udtryk for det på det første krisemøde i afdelingen.

Selv om Dorte Schou lige er stoppet som sygeplejerske på akutmodtagelsen, håber hun, at den igen kan komme til at fungere optimalt igen som arbejdsplads.

- Det er vigtigt for mig at sige, at jeg bakker op om det arbejde som personaleafdelingen gør for at identificere problemerne og finde frem til, hvordan afdelingen kan vende tilbage til den grad af tillid og godt samarbejde, vi havde før 1. september, siger hun.

- Men det er nødvendigt også at præsentere sagen fra personalets side.

Ikke længere muligt at dække nattevagterne

Det centrale i klagerne fra personalet er ledelsen af afdelingen.

- Vi oplevede manglende faglig indsigt hos vores nye leder. Vi opfordrede hende til at gå med os på gulvet for at se de opgaver, vi står med hos patienterne og i det gode tværfaglige samarbejde vi har med læger, ambulancereddere med flere.

- Men det skete ikke. Den nye leder har, uden at kende arbejdsgangene i en akutmodtagelse, påtaget sig arbejdsområder, der før var uddelegeret til sygeplejersker, som hver især følte et stort ansvar for disse områder, uanset om de var ansat på mange eller få timer, siger Dorte Schou.

- Nu er der ting, som ikke længere fungerer, fordi lederen har mistet overblikket. Der er ikke længere nok kvalificeret personale til at dække nattevagterne.

- De nyansatte sygeplejersker føler sig utrygge ved at stå med et stort ansvar uden at have have kolleger med erfaring at læne sig op ad, og er derfor begyndt at sige op. Hvis vores bekymringer var blevet taget seriøst tidligere, kunne denne situation være undgået.

Dorte Schou har dog et håb om, at det vil lykkes for de dygtige sygeplejersker, som nu er ansat, at få afdelingen på ret kurs igen.

- Jeg har tiltro til den proces, der er sat i gang for at løse problemerne, selv om den desværre blev taget alvorligt alt for sent. Men jeg håber virkelig at det igen bliver en god afdeling at arbejde i, siger hun.