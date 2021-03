Hvis området ved Svogerslev udlægges til eventuel fremtidig grusgravning, vil det ramme Svogerslevs muligheder for udvikling, mener byrådsmedlem Bent Jørgensen (V).

Send til din ven. X Artiklen: Kritik fra Venstres Bent J.: Roskilde undergraves af grus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik fra Venstres Bent J.: Roskilde undergraves af grus

Roskilde - 08. marts 2021 kl. 09:32 Kontakt redaktionen

Når regionsrådet mandag vedtager ny plan for udgravning af grus i de kommende år, var det med en forhåbning om, at der ville blive lettet blot lidt på presset i Roskilde.

Derfor er skuffelsen også stor, når jeg kan konstatere, at de punkter som Roskilde Byråd har fremsendt i høringsperioden, på de væsentligst områder ikke er blevet taget i betragtning.

Vi har været vidne til, at der igennem lang tid, trods gode intentioner om dialog fra regionens side, at når det kommer til de svære beslutninger ja, så falder det desværre ud til ugunst for Roskilde.

Særligt et områder er helt centrale at få taget ud af den kommende plan - hvilket et stort flertal i byrådet indstillede til regionen. Det drejer sig om et stort område overfor Svogerslev ved Lindenborgvej-Lynageren.

Her er et stort område, der i dag er landbrugsjord og placeret vindmøller, i spil som et fremtid område hvor der kan graves grus. Det er i min optik helt galt og meget kortsigtet.

Vi har omkring Svogerslev i mange år haft betydelige grus indvinding - men hvad værre er, det vil også kunne hindre en fremtid udbygning og udvikling af Svogerslev. Her ville det påtænkte område fx være oplagt til erhverv evt. i kombination med boliger i stedet for endnu e grusgrav.

Men der er en lang række andre ting som er til gene for Roskilde:

Vindinge-området er i dag præget af store åbne grave. Erfaringen er, at tilsagn om udvidelser af graveområder i planerne betyder genansøgninger og forlængelser så gravene holdes åbne. Det har været en lang sejr kamp blot for at få mindre justeringer ind.

Desuden er det Venstres holdning, at de tilladelser til gravning under grundvandsspejl tæt på Roskilde vil presse festival, borgere og erhvervsudvikling generelt samt er dårligt for miljøet på mange måder.

Tilbage står, at vi endnu engang kan konstatere, at de gode argumenter og bekymringer som både borgere og et stort flertal i byrådet kommer med, har meget svært ved at vinde gehør i regionen. Det presser udviklingen i Roskilde og jeg vil derfor opfordre til, at regionen fremover i langt højere grad er lydhør over for de udfordringer en fortsat uhensigtsmæssig planlægning af grusgravnng medfører for borgere og udvikling af vores kommune.

Bent Jørgensen (V),

medlem af Roskilde Byråd