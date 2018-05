Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kresten Graub har fået mere at lave. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kritik af selvoptaget sagsbehandling

Roskilde - 23. maj 2018 kl. 18:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stadig flere borgere får hjælp af den borgerrådgiver, Roskilde Byråd besluttede at oprette i 2014, og han retter også kritik af for meget langsomhed og selvoptagethed i forvaltningen.

Flere sager er ikke nødvendigvis et dårligt tegn i sig selv. En stigning på 17 procent til 255 sager kan hænge sammen med, at flere har fået kendskab til borgerrådgiveren, og han forventer selv, at antallet vil stige endnu mere i de kommende år.

Hvad der er mere værd at bide mærke i, er borgerrådgiver Kresten Graubs generelle kritikpunkter.

For mange sager får lov at ligge i syltekrukken, uden borgeren får en afgørelse eller bare et svar på, om sagen bliver behandlet.

Et grelt eksempel er en klage over en byggesag, der tog over to år at ekspedere. Først efter fem måneder fik klageren overhovedet svar på, at forvaltningen havde modtaget klagen, men efter borgerrådgiveren gik ind i sagen og kritiserede smøleriet, blev klagen behandlet på en uge.

Et andet problem er skrankepaveri. Især på socialområdet er der flere eksempler på, at kommunens medarbejdere optræder som, at borgerne er til for dem og ikke omvendt.

»...det virker som om, forvaltningen har haft mere fokus på at løse de opgaver, som forvaltningen selv har defineret som sit primære arbejde end på at hjælpe en given borger med at løse sine problemer,« skriver Kresten Graub i sin årlige beretning til byrådet.