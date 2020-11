Roskilde Brandvæsen er kommunalt og skal ikke overtage opgaver fra private firmaer, mener formanden for Roskildes Erhvervsudvalg. Foto: Peter Andersen

Kritik af nye opgaver hos brandvæsenet

Roskilde - 09. november 2020

I et oplæg til Beredskabskommissionen, der styrer Roskilde Brandvæsen, åbnes mulighed for, at det kommunale væsen også skal kunne påtage sig en række andre opgaver hos private, f.eks. omkring brandalarmer, tyveri-alarmer og videoovervågning.

Elektrikere og andre teknikere hos brandvæsenet udfører allerede i dag disse opgaver på det kommunale bygninger.

Nu vil man så udvide aktiviteterne, så man kan udnytte den ledige overskuds-kapacitet i perioder, hvor der ikke er så meget at lave.

I oplægget understreges det, at denne udvidelse skal ske på markedsvilkår, så man ikke 'dumper priserne'. Formålet er alene at få en mere rationel drift hos Roskilde Brandvæsen ved at bruge ledig kapacitet til at skabe ekstra indtægter, hedder det i oplægget.

Samtidig skal brandvæsenet også have mulighed for såkaldt 'accessorisk virksomhed'. F.eks. ved at gå brandvagt ved større arrangementer, hvor man allerede har gjort en del af forarbejdet, når man har behandlet sagen for at give tilladelse til, at det kan afholds.

Endelig vil brandvæsenet også gerne have mulighed for at bruge tilfældig overkapacitet i form af ledige pladser på førstehjælpskurser og branduddannelser og sælge dem til markedspris. Der må ikke planlægges med en overkapacitet, hedder det i oplægget.

Vækker kritik

Indstillingen til mødet i Beredskabskommissionen har allerede vakt voldsom kritik fra den konservative formand for Roskildes Erhvervsudvalg Lars Lindskov (K). Han kalder det for 'offentlige opgavetyveri', der under overskriften 'hjemtagelse' er jo en god socialdemokratisk disciplin.

- Som formand for Erhvervsudvalget står jeg vagt om, at de private virksomheder ikke skal stilles dårligere og miste opgaver og indtægter på dette område. Vi skal ikke bruge borgernes skattekroner på, at brandvæsenet skal til at opbygge aktiviteter, der allerede nu løses udmærket på det frie marked, siger Lars Lindskov.