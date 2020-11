Kritik af Avis: Moskeen gør meget imod corona

'Det ville være ønskværdigt, at Roskilde Avis også bragte Integrationsrådets rosende ord for moskeen, nu da de var blevet rost for deres håndtering af corona forholdsreglerne.

Det ville være ønskeligt, at Roskilde Avis eventuelt havde interviewet medlemmer fra bestyrelsen for at høre, hvordan vi håndterer situationen. Jeg appellerer til, at man udfører det journalistiske arbejde sobert og etisk.