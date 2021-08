Kristendemokraterne stifter partiforening i Roskilde og Lejre: Klar med spidskandidat

- Vi ønsker især at give alle kommunens borgere endnu bedre muligheder for selv at vælge, hvordan de vil leve deres liv. Det vil derfor være en mærkesag for Kristendemokraterne at sikre borgerne i Roskilde videst mulige rammer for at træffe frie valg, særligt når det kommer til beslutninger, der påvirker familielivet. Det kunne f.eks. være, når det kommer til valg af børnepasning eller tilbud til familier, som af den ene eller den anden grund er i krise. Der ser vi gerne en større grad af valgfrihed end i dag. Vi ønsker også at give mere frihed til selv at tilrettelægge arbejdet i kommunens mange institutioner. Samtidig skal vi sikre, at vi som kommune til enhver tid har et stærkt nok fællesskab til at kunne tage hånd om de borgere og familier, der har brug for en særlig hånd. F.eks. bør ingen børn frarøves muligheden for at deltage i det almindelige foreningsliv, fordi deres forældre ikke har råd. Vi ønsker, at kommunen i endnu højere grad skal være en aktiv medspiller i det frivillige foreningsliv, så det er nemt for byens borgere at yde en frivillig indsats, siger John Haugegaard, som også er tidligere menighedsrådsmedlem i Roskilde Baptistkirke og netop afgående formand for menighedsrådet i Osted Frikirke.