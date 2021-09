Kristendemokraternes spidskandidat ønsker en stærkere prioritering af foreningslivet og de frivillige, fordi de er med til at få Roskilde til at fungere godt.

Send til din ven. X Artiklen: Kristendemokrater vil i byrådet: Alle skal med i fællesskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kristendemokrater vil i byrådet: Alle skal med i fællesskabet

Roskilde - 04. september 2021 kl. 06:29 Af Foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Alle mennesker og ikke mindst børnene skal opleve at være med i et fællesskab, så de dermed bliver en del af samfundet. Det skaber glæde og trivsel, så man undgår sociale udgifter på andre områder.

Sådan skitserer spidskandidaten til kommunevalget hos Kristendemokraterne, dyrlæge John Haugegaard, et centralt punkt for ham og partiet.

Det har ikke været repræsenteret i Roskilde Byråd siden Aage Jensen, der var formand for menighedsrådet ved Jakobskirken og fodboldklubben Kristelig Forening for Unge Mænd, var med ind til 1978.

Borgerlige og sociale

Når John Haugegaard skal forklare, hvad Kristendemokraterne kan tilføre Roskilde Byråd, som ikke findes i dag, lyder svaret: At repræsentere 1 pct. af vælgerne, der ved sidste Folketingsvalg satte kryds ved liste K i den lokale politik.

- I den økonomiske politik er vi et klart borgerligt parti, men i vores menneskesyn er vi sociale og placerer os lige så tydeligt på midten.

- Vi har fokus på at skabe gode betingelser for de enkelte mennesker, så de får mulighed for at udvikle sig og klare sig bedst muligt, f.eks. i børneinstitutioner, skoler og i foreningerne.

- Derfor vil vi gøre mere for at hjælpe de familier, der ikke har råd til sende deres børn til f.eks. sport, spejder og andre fritids-aktiviteter i en forening.

- For børn og unge er det nemlig så vigtigt at være med i et fællesskab med andre, så de ikke føler sig udenfor. Faktisk er det også vigtigt i den økonomiske politik, fordi vi på den måde kan spare store udgifter på andre områder til en social indsats for de børn, som lades i stikken.

- Måske mener nogle af de nuværende partier i byrådet det samme. Men efter vores opfattelse har de så ikke gjort nok for at få det ført ud i livet, siger John Haugegaard.

Midler og mål

Kristendemokraternes nye topfigur er optaget af det, som han kalder 'ordentlighed og balance' i lokal politik.

- Midlerne skal følge med, når man beslutter forskellige mål. Det har langt fra altid været tilfældet ind til nu, siger han.

Generelt ønsker John Haugegaard en støre opbakning til de mange frivillige organisationer, fordi de løser vigtige opgaver og dermed er med til at holde sammen på lokalsamfundet.

- Hvis ikke vi havde alle disse foreninger, der udfører et kæmpe arbejde på mange områder, så ville meget slet ikke fungere nær så godt i en by som Roskilde. Denne kendsgerning må også afspejle sig i byrådets og kommunens prioriteringer, siger han.

Vil undgå stemmespild

John Haugegaard er klar over, at Kristendemokraterne skal imødegå argumentet om, at en stemme på dem er spildt, når de kun fik 1 pct. ved folketingsvalget i 2019.

- Vi er klar til at gå med i et valgforbund med Venstre, Konservative og Radikale. Ikke mindst efter at de sidste er kommet med har det en fin balance på midten i den lokale politik.

Han oplever Roskilde som en by, der er ideelt placeret mellem hovedstaden og det øvrige mere landlige Sjælland.

- Vi har en by, der er stor nok til at kunne give mange muligheder og tilbud til sine borgere. Her er gode uddannelser og alle muligheder for at købe ind eller opleve de kulturelle tilbud samt dyrke alle slags fritids-tilbud.

- Eksempelvis har jeg et barnebarn, der er vild med at spille fodbold i RB06, hvor min søn i øvrigt er ungdomstræner. Min datter fik også god hjælp i kommunen til at få løst en række problemer, da hun for nogle år siden flyttede til Roskilde. Det var noget helt andet end København og en god oplevelse for hende, beretter John Haugegaard.

Selv færdes han også meget i miljøet omkring Roskilde Havn, hvor familien har en båd liggende. Han vil ikke deltage i nogen 'jagt' på folk med motorcykel eller veteranbiler, der samles i stort tal til torsdagstræf i området.

- Vi bor i en stor by med omfattende aktivitet, så må man også accceptere lidt larm i ny og næ.

tk Blå bog

Navn: John Haugegaard.

Født: 1959 i Gentofte.

Hans far var forstkandidat og arbejdede i forskellige skovdistrikter, bl.a. ved Frederiksværk, på Falster og ved Kongelunden.

Moderen var sygeplejerske og havde derfor let ved at få job alle steder.

John Haugegaard har derfor gået i skole flere steder, bl.a. på Amager og i Tingsted på Falster.

Student i 1978 i Helsingør

Dyrlæge fra Den Kongelige Veterinære og Landbohøjskole i 1985.

Har siden arbejdet i en række dyrlægeklinikker, bl.a. i Osted, Lindenborg og i Ll. Skensved, hvor han i syv år var partner og rigtig 'gammeldags gummistøvle-dyrlæge'.

Arbejder nu for et amerikansk lægemiddelfirma.

Har boet 30 år i Osted, men flyttede for to år siden til Roskilde, hvor han også var, mens han læste til dyrlæge.

1990 stillede han op for det daværendde Kristeligt Folkeparti i Lejre uden at blive valgt.

Har siden været med i flere borgerlige partier, men kom tilbage, da Kristendemokraterne i foråret 2021 oprettede en afdeling for Roskilde, Lejre og Holbæk.

Familien bor i et hus på Søndervang, der ligger lige 'syd for banen'.