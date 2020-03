Det har sine fordele, at mange er tvunget til at arbejde hjemme. Virksomheder opdager nye muligheder, og medarbejdere bliver dygtigere digitalt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Krisen åbner øjnene for nye digitale muligheder

Roskilde - 25. marts 2020 kl. 14:08 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. For Roskildes virksomheder viser det sig under coronakrisen ved, at de er blevet tvunget ud i at udnytte nogle digitale muligheder, som de også vil få gavn af fremover.

- Vi er meget hurtigt kommet til at omfavne den digitale verden. Vi starter selv med online videokonferencer hver morgen for at sikre sammenholdet mellem medarbejderne, og mange virksomheder ser, hvordan de kan udvikle salgsindsatsen og kundehåndteringen på onlineplatforme. Der vil komme meget mere tryk på den digitale udvikling som resultat af denne her krise, siger Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum Roskilde, som har søsat flere onlinekurser, når nu de ikke kan samle medlemmerne.

- Havde du spurgt for fem uger siden om min holdning til onlineworkshops, havde svaret været nej, for jeg tror på, folk skal møde hinanden. Og i løbet af halvanden uge har vi stablet et program på benene med lokale samarbejdspartnere, så det er et tegn på, at vi hurtigt vænner os til en ny situation, siger han.

Kurser går online Erhvervsforum Roskilde har foreløbig planlagt fire onlinekurser, der holdes den 31. marts, 2. april, 7. april og 15. april, alle dage klokken 15-17.

Tommy Krabbe, Lene Kronborg, Alexandra Svarre og Anders Graabæk vil komme med vejledning og værktøjer til denne svære tid.

Det lokale videobureau WeLoveVideo står for produktionen.

Alle erhvervsdrivende i Roskilde Kommune er velkomne til at tilmelde sig via Erhvervsforums hjemmeside: erhvervsforum.biz/aktiviteter/ Tiden efter Erhvervsforeningens digitale workshops handler ikke kun om, hvordan man overlever krisen, men i høj grad også om at gøre klar til det, der kommer bagefter.

- Hele vores tankegang går på, at vi bliver nødt til at se fremad og få tændt lyset for enden af tunnelen. Der kommer en tid efter det her, så hvordan kan vi hjælpe virksomhederne til hurtigst muligt at komme tilbage, siger direktøren.

Morten Bo Berthelsen, der er næstformand i Erhvervsforum og indehaver og Roskilde Kopi og Print, deler opfattelsen af, at krisen vil ændre, hvordan mange virksomheder griber tingene an, og give en fordel for dem, der mestrer det digitale.

- I denne her tid bliver vi alle dygtigere til det, der foregår i »skyen«, for det er den måde, vi arbejder på nu. Jeg tror, vi bliver klogere på det digitale i denne tid og vil komme styrket ud af det, siger virksomhedsejeren, som selv får færre kunder ind af døren i butikken, fordi 90 procent af omsætning kommer via digital kontakt.