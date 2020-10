Kriselån skubber trafikprojekter ind i næste år

Efter at staten gav kommunerne ekstraordinære lånemuligheder til at fremrykke anlægsprojekter og dermed bidrage til at holde samfundets hjul i gang under coronakrisen, har Roskilde Kommune haft travlt med at gøre projekter klar, så de kan komme i gang i tide. Så travlt, at det har betydet, at andre projekter, der var i budgettet og planlagt til at blive færdiggjort i år, til gengæld ikke bliver det.