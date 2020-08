Se billedserie Forstander Sølva Andersen og to af Hanne Mariehjemmets medarbejdere i spisestuen, hvor de otte kvinder deltager i madlavning og andre pligter. Men ellers er der ikke meget plads at udfolde sig på. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Krisecenter lider af pladsmangel

Roskilde - 28. august 2020

De otte pladser på kvindekrisecenteret Hanne Mariehjemmet er fyldt op. Som altid. Søgningen svinger, men der er altid misbrugs- og voldsramte kvinder, der mangler et sted at komme på fode.

- Mit største ønske er, at vi kan finde et sted, der er større, siger forstander Sølvi Andersen.

Må sige nej Dels savner hun, at kvinderne kan udfolde sig noget mere kreativt, for det er pladsen i den tidligere pinsekirke ved Ringstedvej for trang til.

Flere værelser kunne også være et ønske, så hjemmet kan tage imod de kvinder, der er væltet og mangler den støtte, hjemmet kan give.

- Det er forfærdeligt, når man skal sige nej til nogen, der virkelig har behov for at komme. Vi prøver så at se, om vi kan sende dem videre til Odense eller Haslev, men de er lige så bookede, som vi er, siger Sølva Andersen

Mere åbenhed Hanne Mariehjemmet er Danmarks første døgntilbud for kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet, og det var også det eneste, indtil de lignende tilbud i Haslev og Odense åbnede sidste år.

Hjemmet blev oprettet under navnet Kvindely i 1999, men var for fem år siden tæt på at dreje nøglen om, inden det blev reddet af satspuljemidler, og nu løber økonomien rundt i kraft af de takster, kvindernes hjemkommuner betaler for deres ophold.

Siden lukketruslen har krisecenteret lagt kursen om og åbnet sig mere for omverdenen. Sølva Andersen kom til som konstitueret leder lige inden lukketruslen, og hun fik en oplevelse af, at kvinderne levede i en meget lukket boble, hvor de ikke måtte have telefoner, kom sjældent ud, og hvor mænd var forment adgang til krisecenteret.

Den tilgang har også haft sine årsager, eftersom kvinderne kan være meget sårbare. Men for Sølva Andersen er at være i kontakt med omverdenen en del af at komme sig og få en ny hverdag.

- Selvfølgelig skal der være rammer, men verden udvikler sig, og vi bliver nødt til at følge med, siger forstanderen.

Corona-forsigthed I dag er der mandlige vikarer på hjemmet, og kvinderne har i dag mulighed for at tage hjem, ligesom de kommer ud i byen og i motionscenteret.

Det er der dog blevet mindre af i år, hvor coronaen huserer, for den skal bestemt ikke ind på Hanne Mariehjemmet, hvor nogle af kvinderne helbred ikke vil kunne klare et virusangreb.

Inde på hjemmet er kvinderne blevet en fast del af personalemøderne, hvor deres forslag er med til at forandre stedet.

- Kvinderne er blevet meget mere medbestemmende. Vi er blevet meget mere lyttende til, hvis de har nogle gode ideer, siger Sølva Andersen.

Ok at vende tilbage Hanne Mariehjemmet har også ændret sig i den forstand, at der ikke længere er nogen grænse for, hvor længe kvinderne kan være der. Tidligere kunne de højst være der en og siden tre uger, men nu har en kvinde boet der et helt år.

Opholdets længde afhænger af, om hjemmet og deres kommune er indstillet på at lade dem blive.

- Så længe vi kan se en udvikling hos kvinden, så bliver de her. Vi kan se, at jo længere de bliver her, jo mere lyst får de til at komme ud af deres misbrug, siger Sølva Andersen.

Mange af kvinderne kommer ikke kun én gang, men ender med at vende tilbage, fordi deres tilværelse kæntrer på ny. Det betyder ikke, at deres første ophold har været en fiasko, men at det er svært at komme på fode.

- Vi står ikke og tænker »nej, nu igen«, for der sker noget med dem, hver gang de kommer i huset, siger Sølva Andersen.

Hanne Mariehjemmet slipper heller ikke kvinderne helt, når de forlader deres værelse. Ofte holder de lidt snor i kvinden og hjælper med, hvad de skal gøre i svære situationer. Så på den måde hjælper de mere end otte kvinder ad gangen.