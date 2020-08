Når man bliver ved med at køre bil, selv om ens kørekort er taget, så ender man med at få beslaglagt sin bil. Det må en 55-årig mand sande. Foto: Kenn Thomsen

Krimibingo: 55-årig gav politiet pladen fuld

En 55-årig mand fra Veksø er ved at være rutineret i mødet med politiet. Da han blev stoppet i sin bil sent fredag aften på Møllehusvej, var det sjette gang i år, han blev taget for at køre bil, selv om han har fået taget kørekortet. Den 55-årige blev derfor sigtet. og politiet beslaglagde hans bil, som det er muligt efter færdselslovens regler om konfiskation af køretøjer. Føreren accepterede beslaglæggelsen.