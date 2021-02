I Galleri Baghuset kan man møde Kirsten, Sonja og Kirsten, men også Søren, når han er der. Foto: Heidi Engelund

Kreative penselstrøg: At male er næsten et must og et behov

Roskilde - 05. februar 2021 kl. 17:52 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

En lille fugl med store fødder kigger skelende ned fra væggen. Den er omgivet af abstrakte værker i blide farvetoner, malerier med knald på farverne og ikke mindst tre arbejdende kunstnere. Det er mandag formiddag i det kreative værksted i Galleri Baghuset på Frederiksborgvej 65 et effektivt stenkast fra Roskilde Fjord. I den ene ende af galleriet »bor« kunstneren Kirsten Fagerli, og i den anden ende breder kunstnerne Kirsten Adrian og Sonja Nisgård ved hver deres lærred. Og i et hjørne er der plads til Søren Andersen, der ikke var i huset.

