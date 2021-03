Selvom karatetræning normalt foregår indendørs, så har Roskilde Karateskole måtte tænke kreativt med udendørs og online træninger. Privatfoto

Kreativ karateklub: Malthe tog det sorte bælte online

Roskilde - 21. marts 2021 kl. 05:36 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

I Nordeas gamle lokaler på Algade finder man Roskilde Karateskole. De har været hårdt ramt af de to store coronanedlukninger, der har resulteret i en del medlemmers frafald.

For at holde gang i klubben har man tænkt kreativt på en lang række områder. Senest har man afholdt Danmarks første online sortbæltegraduering i januar.

- Det har helt klart været rigtig hårdt for os det seneste år. Det sværeste har været at lokke nye medlemmer til, og da der samtidig er røget nogle fra, så bliver man udfordret på den front. Vi havde 180 medlemmer inden coronanedlukningen og nu er vi 145. Vores mål er at komme derop igen, når hverdagen rammer, siger sensei Henrik Jørgensen, der er 7. Dan og har trænet karate siden 1983.

Et stort puslespil Han fortæller, at de har gjort alt, hvad der stod i deres magt for at holde gang i børn og voksne. De første par uger efter den første nedlukningen afventede man, men da der ikke kunne ses en slutning på nedlukningen derefter, begyndte de kreative tankegange.

Først blev der sendt live på Facebook, og siden er der afholdt masser af træninger på Zoom. Da man måtte mødes i mindre grupper over sommeren og efteråret gjorde man også det.

- Det har været et stort puslespil, men samtidig et vigtigt et af slagsen. Vi havde muligheden for at træne i mindre hold, hvilket vi selvfølgelig udnyttede, men da der blev lukket ned igen, måtte vi igen tænke i andre baner, fortæller sensei Henrik Jørgensen.

Ros fra forældre Det er absolut heller ikke gået ubemærket hen hos hverken udøvere eller forældre til udøvende. Nina Holmgaard er mor til den 14-årige Malthe, der er karateudøver på Roskilde Karateskole.

- Karateskolen har hele vejen igennem tiden med corona fundet gode løsninger på, hvordan alle i klubben - store som små - kunne passe deres træning og stadig holde karaten ved lige, så det ikke er så hårdt at komme tilbage, når der igen åbnes op. De har gjort et helt fantastisk stykke arbejde for deres medlemmer, og derfor fortjener de et kæmpe klap på skulderen, fortæller hun.

Fokus på udvikling Det har dog ikke været det samme for hverken klubben eller udøverne under coronakrisen. For karate er meget mere end konkurrence og selvforsvar. Det er en traditionel sport, hvor der foregår en udvikling hos udøverne.

- Man lærer en masse om sig selv og gennemgår en fantastisk rejse i udvikling. Hos os er der langt mere fokus på den del og ikke at vinde en masse medaljer. Derfor har det også været ekstra hårdt at skulle gøre det på helt andre måder, lyder det fra sensei Henrik Jørgensen.

Udfordringerne er blevet løst på bedst mulige måde, men coronakrisen har kostet medlemmer for Roskilde Karateskole.

Anderledes og sjovt Det samme budskab lyder fra 14-årige Malthe, der fortæller, at klubben har gjort det godt, og selvom der ind imellem har været lidt tekniske problemer, så er det taget med et smil - og så er der lavet lidt mere sjov ud af det, fortæller han, end normalt, hvor træningen er meget disciplineret.

- Det har været anderledes og også sjovt, men samtidig så har jeg virkelig også savnet de andre i klubben, så jeg ser meget frem til igen at kunne komme ned i vores doko og snakke sammen og hygge sig både før og efter træning. Det er en vigtig del af oplevelsen, siger Malthe.

Det lykkedes alligevel Han har trænet op til det sorte juniorbælte under coronakrisen, men da der igen blev lukket ned, var udsigterne til at kunne gå op til sortbæltegraduering lange.

- De troede jo selvfølgelig, at det ikke kunne lade sig gøre, og de som minimum skulle vente til efter sommer, før de kunne blive gradueret. Men klubben fik muligheden for at lade dem gå til graduering online for første gang i Danmark, fortæller Nina Holmgaard.

Og det lykkedes da også for Malthe at få det sorte bælte - til stor glæde for ham og klubben.

