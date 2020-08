Krav om mundbind på katedralskole

- Jeg kan allerede nu sige, at pga. COVID-19 vil rigtig meget være anderledes i det kommende skoleår, og jeg har meget vanskeligt ved at se, at vi for alvor kan vende tilbage til en normal hverdag, før vi har en vaccine mod COVID-19, skriver Claus Niller Nielsen.

Det er af frygt for at skulle lukke dele eller hele skolen ned, hvis der er smittede på skolen. Og defor har alle fra onsdag morgen pligt til at bære mundbind indenfor ved al færden på skolen uden for klasselokalet, fremgår det.

- Hvis vi ikke alle lever op til disse retningslinjer, vil der være stor risiko for, at vi kommer til at lukke dele af eller hele skolen ned igen. Det må vi gøre alt for at undgå.

Det er elevers og de ansattes egen opgave at skaffe mundbind, men skolen har anskaffet et antal mundbind, således at der kan udleveres ét mundbind til hver af de elever og medarbejdere, der endnu ikke har anskaffet sig mundbind.