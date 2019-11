Retten i Roskilde troede ikke på, at det var tilfældigt, at en 38-årig mand to gange inden for en måned havde rørt en kvinde på hendes bryst, da han ville spørge om vej. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Krænket to gange af samme mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krænket to gange af samme mand

Roskilde - 14. november 2019 kl. 15:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Principielt var en 38-årig mand fra Roskilde »kun« tiltalt for et enkelt tilfælde af blufærdighedskrænkelse, men da han var i retten tidligere på måneden, kom det frem, at det nok i virkeligheden var to. Den kvinde, han havde krænket, kunne nemlig fortælle, at den hændelse, der fik hende til at melde den 38-årige til politiet, ikke var den første af sin slags.

På tidspunktet for krænkelsen - i juni 2018 - passerede kvinden, som er først i 20'rne, gennem Hersegade et par gange hver dag. En dag, hvor hun skulle til at krydse over gaden, holdt hun tilbage for en knallert og derpå en cyklist.

Knallertkøreren - den 38-årige mand - standsede imidlertid ud for hende, rakte hånden ud og placerede den på hendes bryst og spurgte: »Undskyld, hvor ligger Netto?« Det var ikke nogen naturlig måde at standse hende på, mente kvinden, og hun var også ganske sikker på, at det ikke kunne være et uheld.

- Det samme var nemlig sket cirka en måned før. Ved den lejlighed undrede jeg mig, men jeg tænkte, at det kunne jo også være et uheld, så jeg lod det passere. Men da det skete igen i juni, kunne det ikke være et uheld, men måtte være helt bevidst, sagde kvinden i retten.

Den 38-årige nægtede sig skyldig, men erkendte, at han har flere knallerter, og at han også jævnligt kommer i Hersegade, eftersom han har arbejde som bud. Kvindens troværdighed var betydeligt større end den 38-åriges, og retten havde ingen betænkeligheder ved at dømme knallertkøreren for blufærdighedskrænkelse. Det kommer til at koste ham 5000 kroner i form af otte dagbøder af 625 kroner.